Metro Italia, partner del mondo horeca e dei professionisti della ristorazione, lancia Dish Order, piattaforma digitale attraverso la quale il ristoratore può raccogliere e gestire in autonomia gli ordini dei suoi clienti.

Molteplici (ne citiamo tre) i vantaggi per il ristoratore: Dish Order permette di controllare direttamente la relazione con il cliente già dall’interfaccia della app e quindi aumenta la possibilità di personalizzazione e fidelizzazione; aggiunge un nuovo canale di vendita per tutti coloro che ancora non si sono attrezzati con questa modalità perché timorosi rispetto alla gestione; Dish Order rappresenta anche un’alternativa più economica sia per costi di accesso al servizio, sia per l’assenza delle commissioni sui pagamenti.

"Metro Italia dimostra concretamente la possibilità di supportare i propri clienti offrendo servizi che li rendano competitivi anche in questa situazione complessa che purtroppo si protrae -commenta Tanya Kopps, Ceo Metro Italia-. La forma del business da un anno a questa parte è cambiata in modo repentino e l’accelerazione verso la gestione digitale non è stata raccolta immediatamente da tutti. In qualità di partner dell’Horeca, vogliamo essere anche dei facilitatori per la digitalizzazione dei nostri clienti, perché possano essere sempre al passo con le necessità dei consumatori finali".

Le novità in casa Metro non finiscono qui. Da questo mese è attivo anche Metropro, un pacchetto di soluzioni studiate ad hoc, che prevede l’accesso a bonus mensili di sconto rispetto a percentuali di spesa effettuata; consulenze di prodotto; corsi di formazione attraverso le Metro Academy; consulenze sui tool digitali offerti dall’azienda, e altri servizi su misura per il singolo cliente, in modo che risponda alle specifiche esigenze.