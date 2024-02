Metro, nuovo sistema di cassa per favorire la digitalizzazione nell’horeca

Metro Italia lancia con Dish Pos, nuovo sistema di cassa digitale progettato per soddisfare le esigenze del settore horeca

L'obiettivo di Metro Italia con Dish Pos, sistema di cassa digitale progettato per soddisfare le esigenze del settore horeca, è accelerare la digitalizzazione delle attività di ristorazione grazie a un unico software integrato che semplifica ordinazioni dei clienti, gestione degli ordini, comunicazione tra sala e cucina e pagamenti. Dish Pos fa parte dell’offerta Metro Services, dedicata a soluzioni e servizi pensati su misura per i bisogni dei professionisti della ristorazione.

Disponibile da oggi sul mercato italiano, Dish Pos offre numerosi vantaggi per i professionisti dell’horeca e per i clienti finali: migliora l’esperienza di entrambi riducendo i tempi di attesa grazie al servizio di QR ordering, con cui il cliente può autonomamente inviare gli ordini e pagare inquadrando un QR code presente sullo scontrino. Dish Pos garantisce, inoltre, un aggiornamento in tempo reale dei dati di vendita e un servizio di assistenza 24 ore per 7 giorni.

Grazie al salvataggio automatico in cloud delle informazioni, il sistema garantisce continuità di servizio anche in caso di cali di connessione. Questa caratteristica rende Dish Pos uno strumento ancora più interessante per le imprese del settore horeca.

“La digitalizzazione è uno dei pilastri della nostra strategia commerciale presente e futura –commenta Manuela Ungaro, METRO Services Strategy Manager-. I nostri clienti Horeca avranno sempre maggiore bisogno di soluzioni digitali accessibili, convenienti e in grado di semplificare la loro attività. Siamo davvero contenti di mettere a loro disposizione un servizio estremamente utile e innovativo come Dish Pos. L’ambizione di confermarci come il partner d’eccellenza per il settore della ristorazione ci impone di offrire ai clienti ciò di cui hanno bisogno e ci chiedono”.

Dish Pos è l’ultima importante integrazione alla piattaforma Dish, su cui l’azienda ha puntato negli ultimi anni per supportare i clienti nel percorso di digitalizzazione delle attività di ristorazione. Dish è composto da un set di tre servizi creati per semplificare l’attività del ristoratore massimizzando i profitti: creazione del sito web, gestione online dell'asporto e della consegna da parte del ristoratore, prenotazione online dei tavoli da parte dei clienti.