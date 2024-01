Midea con l’Unicef in aiuto ai bambini che soffrono per il freddo

Arriva #MideaSweaterChain per sostenere il programma Winterization dell’Unicef: obiettivo proteggere i bambini vulnerabili per il freddo

Midea Italia donerà un importo pari a 850 kit di vestiti invernali distribuiti dall’Unicef. In più il ramo italiano dell’azienda cinese nel business della climatizzazione e produzione di elettrodomestici, chiama all’azione il popolo dei social. Per sensibilizzare sul tema dei bambini che soffrono per via del freddo, Midea e Unicef danno l’opportunità ai frequentatori di TikTok di fare qualcosa in prima persona. L’iniziativa si chiama #MideaSweaterChain e si inserisce nell’ambito del programma Winterization di Unicef.

Midea: il caldo passa da TikTok

Da Midea Italia arriva l’invito ai content creator di TikTok di realizzare un video in cui indossano quanti più vestiti invernali possibile. L’hashtag dell’iniziativa è #MideaSweaterChain. L’invito ai follower è di donare all’Unicef a sostegno della causa. Midea, come si diceva, contribuirà direttamente al programma donando un importo pari a 850 kit di vestiti invernali distribuiti dall’Unicef.