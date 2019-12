Molino Rossetto: annullati i richiami, assente l’allergene

In merito alla vicenda, avvenuta a dicembre dello scorso anno, in cui il Ministero della Salute ha pubblicato tre richiami di un unico lotto di Preparato per Torta Margherita Molino Rossetto e Preparato per tanti dolci, sia a marchio Molino Rossetto che CUOREdi, per via del rischio della presenza dell'allergene arachide non dichiarato in etichetta, l'azienda comunica che l'Istituto Superiore di Sanità, a cui in data 31 dicembre 2018 si è rivolta per chiedere la revisione di analisi, al termine delle proprie verifiche, ha attestato l'assenza di tale allergene con conseguente revoca dell'allerta.

"È fondamentale il lavoro di controllo svolto dal Ministero della Salute ed è assolutamente corretto, in caso di rischio, richiamare immediatamente i prodotti -ha commentato Chiara Rossetto, amministratore delegato, insieme al fratello Paolo, dell'azienda di Pontelongo. È altrettanto importante però per le aziende procedere a tutte le verifiche del caso per correggere eventuali problemi produttivi o, come in questo caso, per avere conferma della correttezza delle proprie procedure rassicurando così i consumatori".

Una comunicazione attesa che rassicura i consumatori e il mondo distributivo e che, al contempo, conferma che l’azienda Molino Rossetto applica tutte le buone pratiche di lavorazione e un piano di autocontrollo efficace in grado di garantire la sicurezza alimentare di tutti i prodotti.