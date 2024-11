Mondadori e Oxfam insieme contro la povertà educativa

#Esg. Nelle librerie Mondadori Bookstore, i volontari Oxfam saranno disponibili per il periodo natalizio a incartare i regali. I clienti potranno lasciare una donazione

I volontari Oxfam Italia saranno presenti, nel periodo natalizio, nelle librerie Mondadori Store nell'ambito del progetto Incarta un libro, regala un futuro per contribuire a garantire un’educazione inclusiva e paritaria. Con questa iniziativa, Oxfam si sta impegnando in un percorso di lungo periodo rivolto alle fasce più a rischio per migliorare l’accesso ai servizi socioculturali per famiglie in grande difficoltà economica.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di responsabilità sociale che il Gruppo Mondadori ha intrapreso da tempo e che prevede anche una serie di attività a sostegno delle comunità, dalla promozione della lettura e dell’istruzione alla formazione e all’assistenza sociale e sanitaria.

Le attività

Fino al 24 dicembre i volontari Oxfam saranno presenti nei negozi Mondadori Bookstore dove potranno confezionare i regali di Natale ai clienti che potranno aderire con una donazione. Il contributo può essere donato negli store e online alla pagina dedicata. Il programma di Oxfam, quest’anno, coinvolgerà oltre 120 scuole, cinquemila studenti e centinaia di docenti. Tra le attività previste: percorsi di innovazione didattica e possibilità di scambio con altre scuole europee; rafforzamento delle opportunità di sostegno per i ragazzi a rischio di dispersione scolastica; corsi di recupero delle competenze linguistiche e scolastiche in diverse materie; attività di mediazione linguistica rivolta agli studenti stranieri. Il programma prevede infine la realizzazione in diverse città di numerose attività per animare e riqualificare gli spazi vissuti dai giovani dentro e fuori le scuole.

Le dichiarazioni

“Gap sociali, di cittadinanza, di genere e territoriali minano il percorso futuro di milioni di ragazze e ragazzi che rischiano di restare ai margini. Per questo vogliamo ringraziare Mondadori Store che attraverso questa preziosa collaborazione ci permette di amplificare l’efficacia del nostro intervento sul territorio" spiega Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia.

“L'accesso alla cultura e all'istruzione sono dei diritti che non possono essere preclusi per la capacità economica del singolo, pertanto è fondamentale che le aziende, le istituzioni, le scuole e i privati cittadini mossi da un senso di responsabilità sociale e civile, supportino chi è meno fortunato”, dichiara Francesco Riganti, direttore marketing di Mondadori Retail.