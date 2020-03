Multicash (Gruppo Végé) apre al food delivery

Il futuro dell'azienda Multicash spa, socia del Gruppo VéGé e attiva nel settore cash and carry nelle regioni Marche, Abruzzo e Molise, è orientato su un rinnovato modello di business, presentato in occasione di una convention a San Benedetto del Tronto.

Il negozio fisico, secondo gli obiettivi programmati, “si trasforma in un nodo logistico proiettando l’azienda nel segmento di mercato della food delivery con livelli di servizio qualitativamente superiori rispetto ai benchmark di mercato”.

L'azienda ha appena attivato il servizio di consegna nelle regioni di sua pertinenza, al costo di 24,90 euro più iva. Per accedere al servizio è necessaria la pre-autorizzazione che consiste nel “prenotare” una somma di denaro, prima che l’operazione di pagamento venga effettivamente contabilizzata in modo da permettere l’addebito della somma dovuta al momento della consegna. "Una scelta resa necessaria -spiega l'azienda- dalla presenza in ordine di articoli dal peso variabile e dall’utilizzo di pedane per la preparazione dell’ordine stesso. Queste variabili non rendono possibile una quantificazione esatta dell’importo da pagare al momento del check-out".

In questa strategia di sviluppo di Multicash si colloca anche la novità del brand Scelgo. A riguardo il ceo Davide Antonini spiega: “Vogliamo segnalare al mercato che l’azienda non sarà più solo Cash ma diventerà Full Service”.

Ampiezza e profondità dell’assortimento, che conta oltre 20.000 referenze, ricoprono un ruolo fondamentale nella strategia di sviluppo così come la gestione della relazione con il cliente “sempre caratterizzata dal tratto umano”. Altrettanto strategiche sono le tecnologie digitali, che “saranno al centro dell’evoluzione dei negozi e della gestione operativa dell’attività dei clienti” riferisce la società.

Il futuro di Multicash è dunque sempre più orientato verso un approccio omnicanale basato su alcuni punti strategici che coniugano web, negozio fisico, i consulenti specializzati, il customer service e i locker territoriali.