Muorz: a Roma debutta il fast food napoletano

Dall'idea di un gruppo di imprenditori napoletani nasce Muorz, fast food all'americana ma con ingredienti esclusivamente napoletani

La tradizione gastronomica napoletana e il tradizionale fast food americano. Da questo connubio nasce Muorz Burger, un locale aperto a Roma, in via Collalto Sabino 13, nel cuore del quartiere Africano, con modalità take away o home delivery su Deliveroo, Just Eat, Glovo, Uber Eats, ordinabili telefonicamente, su questo sito o attraverso le app.

Il nome deriva dal dialetto napoletano: Muorz significa morso. E da questa considerazione è partito il team di imprenditori napoletani accomunati da una grande passione per il mondo food che hanno voluto unire il più tradizionale fast food made in Usa con il burger gourmet realizzato con ingredienti di qualità per esaltare le preparazioni della tradizione campana ma da mangiare rigorosamente con le mani. La comunicazione vivace di questa insegna è volutamente, scherzosa, giovane e pop, in linea con la filosofia del marchio.

L'offerta

La proposta è di un panino artigianale: un bun morbido con blend di manzo italiano, che dona alla carne la giusta caramellizzazione mantenendo la succosità all’interno. Per chi preferisce la versione veg, c'è l’alternativa, ossia il Beyond Burger, 100% vegetale. Il menu cambia in base alle stagioni, ci sono dei burger che sono dei cavalli di battaglia, come lo Scapece di Amalfi (hamburger, zucchine alla scapece, fior di latte di Agerola fresco, salse Muorz alla menta) e il Salsicc’N’Friariell con salsiccia campana di maialino nero casertano, fior di latte affumicato di Agerola e friarielli: un must dello street food partenopeo. Tra le proposte la Parmigiana della Nonna nell’hamburger e Salsiccia e patate (salsiccia campana con maialino nero casertano, fior di latte di Agerola affumicato, patate al forno, salsa Muorz al pepe nero). Nel reparto fritti, sono disponibili le Mozzarelline dorate, fritte, con un ripieno a base di cubetti di fior di latte affumicato, mentre fra i dolci il Napamericano, un bun con confettura "Pellecchiella del Vesuvio", bacon croccante e nocciole di Giffoni.

Per i più piccoli è possibile ordinare lo speciale menù Criatur’ (bambini in napoletano), composto di un cheeseburger semplice, senza salse, patatine fritte e bibite analcoliche.