Tigella’s punta sul franchising per lo sviluppo dei nuovi locali

Tigella's, il nuovo format di ristorazione basata su specialità della cucina emiliana, apre il suo primo locale a Torino, dopo i primi tre a Milano

Tigella’s apre il suo primo locale a Torino, non lontano dal Museo Egizio. È il quarto nel complesso, dopo i tre locali a Milano. Tigella’s Torino Centro è gestito dal franchisee Massimiliano Rizzi. Un'altra tappa nello sviluppo di questa catena fondata da Diego Vivaldi e Paola Gaudimundo, che propone una soluzione veloce e informale (fast casual) imperniata sulla tradizione gastronomica emiliana, a partire dalla classica tigella e dallo gnocco fritto, per diventare punto di aggregazione per Millennials e Gen X. Il concetto gastronomico si basa su quattro valori cardine: qualità, convivialità, location familiare e servizio veloce. Tigella’s è già a Milano con tre locali (viale Corsica 38, via Anfiteatro 6 zona Brera, e Navigli viale Gabriele D’Annunzio 7/9), ma ha in previsione di espandersi tramite il franchising, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento in città per gli amanti della tigella e dello gnocco fritto. Insomma, si propone un'alternativa o un clone di Dispensa Emilia? A conferma di come e quanto la cucina emiliano-romagnola sia un trend in crescita ricordiamo la recente apertura de La Esse Romagnola a Milano, in via Ugo Bassi.

Ritorniamo a Tigella's Torino. Aperto in via Principe Amedeo 11 il nuovo locale ospita fino a 80 persone. Aperto tutti i giorni dalle 19 alle 23, sabato e domenica anche a pranzo dalle 12,30 alle 15. È già attivo anche il servizio di asporto. Tigella’s propone un nuovo modo di preparare e gustare il cibo della tradizione emiliana con la formula all you can eat. L’offerta gastronomica punta, ovviamente, sulla qualità delle materie prime, con attenzione alla stagionalità degli ingredienti, per affiancare alle farciture delle antiche ricette una varietà di combinazioni in grado di soddisfare i gusti di tutti.

La tigella è un pane tradizionale dell'Emilia-Romagna, di tipo rotondo e piatto, cotto su piastra calda e servito caldo, da farcire con una varietà di ingredienti: dalla classica tigella con battuta di lardo e parmigiano a combinazioni più ricercate come salmone affumicato e maionese all’aglio, le possibilità sono quasi infinite. L'altra specialità emiliana, lo gnocco fritto, viene servito gonfio e dorato, croccante e vuoto all’interno, fatto apposta per essere farcito con salumi e formaggi.

La carta presenta anche menù tradizionali, regionali, baby, vegetariani e vegani da accompagnare, se il cliente lo richiede, con tigelle senza glutine e senza latte, gnocco fritto e salse con riordino illimitato, per soddisfare gusti, preferenze e intolleranze alimentari. Tutti i menu prevedono la personalizzazione di tigelle e gnocco abbinati a taglieri di terra, di mare, vegetariani e regionali, con libertà di composizione e farcitura grazie alle numerose salse fatte in casa, salate e dolci.

“Tigella’s ha varcato i confini della Lombardia e l’esportazione del nostro format in altre città è finalmente diventata realtà -commenta Paola Gaudimundo, proprietaria di Tigella’s-. La nuova apertura di Torino ci permetterà di rafforzare la presenza del nostro marchio in Italia consolidando la nostra posizione nel mondo della ristorazione. Siamo entusiasti di continuare a crescere e portare l'esperienza Tigella's in altre città per offrire ai nostri clienti esperienze gastronomiche di qualità a un prezzo accessibile, in un ambiente accogliente e conviviale, ideale sia per il pranzo sia per la cena e per tutte le fasce d’età”.

Sviluppo in franchising

Per sviluppare il marchio e facilitare l’apertura a nuovi investitori, Tigella’s è impegnata anche nell’attività in franchising per replicare più velocemente il format. Il più grande punto di forza del format Tigella’s è la gestione della cucina che si può dirigere anche senza assumere uno chef. Tramite l’Academy interna, sia tecnica che di gestione d’impresa, l’affiliato potrà avere tutte le informazioni e gli strumenti necessari per far crescere il suo locale Tigella’s e gestirlo al meglio.