Negli store Aldi punti di ricarica per auto elettriche

In Spagna, negli store della sua rete, Aldi inserisce punti di ricarica rapida per veicoli elettrici

Grazie a un accordo con la società Atlante (Gruppo NHOA) specializzata nel settore di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, Aldi inserisce negli store della sua rete spagnola punti di ricarica rapida per veicoli elettrici. Nella fase iniziale saranno coinvolti 80 supermercati, che potrebbero aumentare man mano che la partnership progredisce.

I punti di ricarica avranno potenze che vanno da 90kW a 120kW e consentiranno agli utenti di ricaricare completamente i loro veicoli mentre fanno la spesa. Ogni nuova stazione ospiterà da 2 a 4 punti di ricarica e potranno disporre del know-how di Atlante nello stoccaggio di energia, consentendo all'infrastruttura di scalare rapidamente con il progressivo aumento d’utilizzo.

Saranno attivi diversi metodi di pagamento grazie alla presenza di terminali di pagamento contactless per carte di credito, carte RFID e pagamenti tramite link, scansionando un QR code sullo schermo della colonnina. Gli utenti potranno inoltre beneficiare dell'accesso diretto tramite l'app myAtlante o una delle oltre 70 app disponibili per la mobilità elettrica (EMSP) completamente integrate nelle piattaforme digitali di Atlante.

Le dichiarazioni

"Questo accordo con Aldi dimostra la fiducia nelle nostre avanzate soluzioni tecnologiche e nelle nostre capacità operative, permettendoci di riaffermare il nostro impegno nel promuovere la mobilità sostenibile in Spagna -commenta Giovanni Ravina, CEO di Atlante Iberia-. Con questi nuovi punti di ricarica, puntiamo a fornire ai clienti Aldi un'esperienza di ricarica conveniente mentre fanno la spesa, integrando perfettamente la mobilità elettrica nella loro vita quotidiana".

"In Aldi, comprendiamo la responsabilità come un valore trasversale che guida tutte le nostre operazioni. Nei nostri supermercati, offriamo punti di ricarica per veicoli elettrici come parte del nostro impegno per la sostenibilità e l'efficienza energetica. Con questo accordo, facciamo un ulteriore passo avanti nel nostro desiderio di continuare a offrire ai nostri clienti un servizio ancora più conveniente, efficiente e semplice", dichiara David Carim, real Estate ed Expansion Managing Director di Aldi Spain.