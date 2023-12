Negli store MediaWorld il concorso e la campagna con Disney

Parte la campagna adv insieme al concorso a premi di Media World in collaborazione con Disney attivo nei 129 negozi dell'insegna

Nuova campagna omnicanale per Media World, firmata da Armando Testa, e organizzata in collaborazione con Disney, in occasione del centenario degli Studios e del film Wish, in uscita il 21 dicembre al cinema. L'insegna di elettronica di consumo ha attivato, quindi, una nuova offerta commerciale e un concorso a premi dedicato ai titolari della carta Mediaworld Club. La campagna sarà on air dall’ 1 dicembre e resterà per tutto il mese, mentre la promo sarà attiva dall’1 al 7 e il concorso a premi si concluderà il 31.

Le dichiarazioni

“Il film del centenario degli Studios si caratterizza per essere particolarmente transgenerazionale e per questo la campagna solleva l’attenzione di una amplissima platea di pubblico e, inoltre, si caratterizza per una forte sovrapposizione a livello valoriale -dichiara Vittorio Buonfiglio, Coo MediaWorld-. La tecnologia, infatti, non è solo oggetto di un desiderio ma anche il mezzo che abilita alla realizzazione delle aspirazioni e degli

obiettivi ai quali ognuno punta con tenacia e speranza”.

Sylvain Querné, digital & marketing director MediaWorld, aggiunge: “Il processo di selezione di partner e testimonial di campagna risulta un aspetto sempre più delicato e strategico. Grazie a un approccio data-driven, unito all’esperienza di un team di professionisti trasversale alle funzioni dell’azienda, andiamo a considerare un numero di variabili decisamente alto e in continuo aumento. Le attività marketing, infatti, prendono in considerazione un numero crescente di touchpoint fisici e digitali, l’evoluzione delle preferenze e delle sensibilità culturali e generazionali, nonché il grado di coerenza ed efficacia che si va a riflettere sulle singole categorie di prodotto distribuite”.

“La scelta del media mix ha preso in considerazione sia l’anima omnicanale che caratterizza l’offerta MediaWorld sia l’evoluzione nella fruizione dei mezzi, sempre più eterogenea. La campagna, inoltre, trova grande equilibrio fra obiettivi di acquisition e retention con una grande valorizzazione del MediaWorld Club che, tramite tutti i touchpoint, propone alla

crescente platea di persone che vi si iscrivono gratuitamente, sconti, promozioni e iniziative di reward” sottolinea Francesco Sodano head of omnichannel marketing.

Com'è strutturata la campagna

Fino al 7 dicembre sarà possibile ricevere fino a 400 euro in Gift Card MediaWorld, spendibili in uno dei 129 negozi fisici sul territorio nazionale e su eCommerce mediaworld.it.

Con una spesa minima di 500 euro il cliente riceverà una Gift Card MediaWorld dal valore di 50 euro; con una spesa minima di 1.000 euro si avrà una Gift Card da 150 euro e con una spesa minima di 2.000 euro, una Gift Card da 400 euro.

Inoltre, per tutto il mese di dicembre, i possessori della carta MediaWorld Club, a fronte di un acquisto, potranno partecipare all’estrazione finale di 20.000 euro per realizzare il proprio sogno nel cassetto. Infine, i clienti con carta fedeltà potranno avere, senza necessità d’acquisto, il Calendario dei Desideri MediaWorld, dove, ogni settimana, si potranno scaricare gratuitamente diversi premi.

La campagna adv

L'obiettivo è di comunicare ai clienti su più touchpoint la campagna in collaborazione con Disney. Per questo motivo, sarà presente sia sulle principali emittenti televisive e connected TV sia su YouTube.