Nespresso apre la boutique torinese con l’area educational

Il punto di vendita Nespresso vuole superare il concetto di retailer per offrire al cliente un’esperienza immersiva nel mondo del caffè

Nespresso apre a Torino la prima boutique con uno spazio di educazione al caffè, con più di 140 mq di area di vendita e 3 diversi ambienti in cui sarà possibile acquistare, degustare e imparare di più sul caffè. L’apertura deriva dal rinnovamento del punto di vendita già esistente di via Roma e ha l’obiettivo di mettere al centro la cultura del caffè nel mondo. Sarà presente anche un’area dedicata al recupero delle capsule esauste, un circular economy hub, per l’iniziativa Da chicco a chicco, progetto con Banco Alimentare.

“Crediamo fortemente nella rilevanza del retail e del suo ruolo fondamentale nella nostra strategia omnicanale -commenta Mario Valla, direttore commerciale e retail di Nespresso Italiana-. Questo nuovo spazio ci avvicina ancora di più alle persone, coinvolgendole attraverso modalità di educazione e informazione sul caffè e a trasmettere la nostra passione per mettere a disposizione caffè straordinari coltivati utilizzando metodi sostenibili”.

Nell’area educational roastery sarà possibile seguire il processo di tostatura del caffè in diretta, uno spettacolo che permette di vedere il passaggio del chicco da verde a tutte le sfumature del marrone. Inoltre, ci saranno diversi approfondimenti sui metodi di estrazione e preparazione del caffè, dai tradizionali ai più inusuali, comprese le ricette. Infine, Nespresso offre masterclass e un calendario fitto di appuntamenti pensati per esperti o appassionati.