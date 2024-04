Nuovo concorso a premi per Iper la Spesa

Il concorso di Iper la Spesa è valido dal 15 aprile al 5 giugno e mette in palio 2.400 buoni da 10 euro e 120 buoni da 100 euro, con montepremi di 36mila euro

Numerosi premi in palio a fronte di una spesa di 25 euro. Attivo il concorso dedicato ai clienti del punto di vendita Iper la Spesa, locomotiva alimentare del centro commerciale L'Arca di Capena (Ro), situato in via Tiberina. Infatti, quanti faranno la spesa nei giorni della settimana di lunedì, martedì e mercoledì, potranno presentare lo scontrino allo stand nella galleria del centro commerciale. Il concorso è valido dal 15 aprile al 5 giugno 2024 e mette in palio 2.400 buoni da 10 euro e 120 buoni da 100 euro, per un montepremi totale di 36mila euro.

Com'è strutturato il concorso

Gli scontrini d’acquisto dovranno essere giocati nel giorno di emissione e daranno la possibilità di accedere allo stand di gioco, nel quale è ubicato il totem del concorso. Qui, grazie a un meccanismo casuale che si attiva tramite un tocco sullo schermo, comparirà sul monitor se il cliente ha vinto o meno e, nel caso di vincita, la tipologia di premio. I clienti potranno tentare la fortuna per un massimo di 4 giocate in base all’importo dello scontrino: da 25 a 49,99 potranno fare una giocata, a seguire due giocate per una spesa da 50 a 74,99 euro, tre giocate da 75 a 99,99 euro e infine quattro giocate da 99,99 a salire.

Basta strisciare la propria carta fedeltà di Iper la Spesa Magnificard, da attivare anche all'interno del supermercato nell'infopoint, sul lettore del desk elettronico situato all’interno del centro.