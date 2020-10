Nuovo packaging per Regina Cartacamomilla

L'innovazione del Gruppo Sofidel è in chiave sostenibile. Nel rispetto di questa filosofia, l'azienda ha rinnovato la confezione di Regina Cartacamomilla, carta igienica a tre veli, profumata con essenza alla camomilla e decorata con il fiore a cui si ispira, realizzando nuove confezioni in carta kraft al posto del polietilene. Stessa operazione sono state avviate in Spagna con la carta igienica Regina Camomila e sempre in Italia con la carta casa Regina Blitz. Parallelamente, sono state lanciate la carta igienica Regina Kamillenpapier in Germania e la carta igienica Regina Rumiankowy in Polonia, entrambe con pack in carta kraft in affiancamento al pack in polietilene già presente nei due mercati di riferimento.

L’obiettivo del Gruppo Sofidel

L'azienda mira a ridurre del 50% l’incidenza della plastica convenzionale nella sua produzione entro il 2030 (rispetto al 2013), equivalente all’eliminazione di oltre 11.000 tonnellate all’anno di plastica immessa sul mercato (dal 2030 in avanti). Per raggiungere questo obiettivo sta attivando azioni concrete come nel caso della riduzione, già avviata negli anni scorsi, dello spessore del film plastico impiegato nel processo produttivo, l’introduzione di nuovi packaging in carta kraft, già presenti o in arrivo sugli scaffali della distribuzione europea, e il progressivo impiego, in alcuni mercati, di plastiche riciclate o di bioplastiche.