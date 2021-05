Nutrifree lancia il cornetto senza glutine e lattosio

Nuove referenze per Nutrifree che asseconda le richieste dei consumatori e lancia sul mercato una linea di cornetti senza glutine e senza lattosio. Per promuovere con la propria community degli intolleranti e dei foodies questo lancio è stato coniato l'hashtag #riprendiamocilanostracolazione.

Il cornetto Nutrifree sarà disponibile in confezioni dal design moderno e accattivante, in multipack da 4 monoporzioni per il retail e monoporzione per l’horeca e sarà disponibile in due varianti di gusto: classico e ai frutti di bosco.

Il cornetto classico dal delicato aroma di burro ha un peso complessivo di 200 (50g x 4), ha una shelf life di quattro mesi e un prezzo al pubblico di 4,70 euro. Il cornetto ai frutti di bosco, anche in questo caso come del resto per il classico, con la garanzia dai marchi Spiga Barrata e Lfree, è venduto in confezione da 240 g (60 g x 4).