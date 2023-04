Old Wild West punta sulla famiglia: un brand che vuole unire adulti e bambini. Da qui la scelta di Lino Banfi per la nuova campagna in onda fino al 5 maggio

Old Wild West (Oww) è una delle più longeve catene della ristorazione commerciale/casual dining. È anche uno dei marchi storici di Cigierre, il gruppo friulano specializzato nella ristorazione con insegne quali Pizzikotto, Shi's, American Graffiti. Presente in moltissimi centri commerciali, anche di grande attrazione, Oww ha un menù che ruota principalmente su hamburger e tex-mex e nel corso degli anni ha puntato su target familiare e inclusivo. Forse per questo motivo ha scelto di affidare a Linfo Banfi, il ruolo di protagonista e testimonial della nuova campagna in onda sui media radio-televisivi fino a metà maggio. Banfi, attore che non ha bisogno di presentazioni, recita la parte di un nonno che, insieme a suo nipote, ricrea, attraverso uno scambio di battute, un dibattito generazionale all’interno di un Old Wild West.

“Old Wild West è da sempre un format ideale per condividere momenti in famiglia - commenta Daniele Crucil, Corporate Marketing Director di Cigierre-. Il nostro è un brand capace di mettere d'accordo adulti e bambini, unendo intere generazioni. Scegliere Lino Banfi, un personaggio molto amato in Italia, è il modo migliore per comunicare come Old Wild West sia il ristorante ideale per condividere momenti familiari tra tradizione, buon cibo e una location originale e sempre al passo con i tempi”.

Lo spot, guidato dalla regia di Filippo Valsecchi, sarà diffuso all’interno di un piano di comunicazione multicanale, che coinvolgerà tv (tra cui le reti Mediaset e Sky), radio e social network.