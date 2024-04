Old Wild West, catena del gruppo friulano Cigierre, e insegna storica nella gestione di ristoranti tematici (è stara una delle prime), si è classificata al terzo posto nella top 10 dei marchi-gioiello (jewel brand) italiani di Kantar BrandZ, una sezione dedicata del Report Kantar BrandZ Top 40 Most Valuable Italian Brands 2024.

"Old Wild West è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante in una categoria dominata da alcuni giganti della ristorazione, grazie ad aspetti come vicinanza alle esigenze dei clienti e capacità di creare legami, superiorità nel proprio settore unita alla fiducia ispirata, infine per la distintività anche nella comunicazione e nel look and feel" commenta Daniele Crucil, Corporate Strategy & Business Development Director di Cigierre.

Il riconoscimento del demand power, ovvero la parola ai clienti

Old Wild West spicca per l’elevato punteggio nel criterio demand power tra i marchi nella graduatoria "gioielli locali" (local jewels), classifica creata per dare visibilità ai marchi di origine italiana che vantano ottimi risultati per questo primo indicatore (il demand power: descrive la forza di un marchio in termini di predisposizione dei consumatori a sceglierlo rispetto ad altri), e per quello del future power che stima la probabilità di crescita nel prossimo anno. "Da sempre -aggiunge Crucil- il brand è focalizzato su un’esperienza cliente immersiva e memorabile, oltre che sulla riconoscibilità del format, un aspetto che ne sosterrà l’espansione nei prossimi anni".