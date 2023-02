Omega Bilance, le soluzioni innovative per il mondo retail, do e gdo a Euroshop

Allo stand di Ditron sarà possibile effettuare un percorso completo nella customer experience attraverso diversi touch point

Il Gruppo Ditron del quale fa parte Omega Bilance, anche per quest’edizione sarà presente alla fiera Euroshop a Dusseldorf al padiglione 6 stand A42. In una visione globale di tecnologie che lavorano sinergicamente nei punti di vendita di piccola, media e grande distribuzione lo stand viene proposto come un viaggio completo nella customer experience attraverso diversi touch point. Una proposta sempre più ampia e specifica, di “facilities”, che migliora i processi di tutta la filiera.

Un percorso allo stand sulle esigenze del mondo retail

Il percorso prevede un’esposizione che pone l’accento sulla risoluzione delle molteplici esigenze richieste del mercato retail. Si spazia, dalla programmazione di un real-time marketing personalizzato grazie al digital signage alla gestione degli ordini in bilancia da remoto, passando per il «tocca a me» fino all’aggiornamento delle etichette elettroniche. Le diverse configurazioni dei SelfPayKiosk mostrano check-out sempre più rapidi e sicuri predisposti per pagamenti con carta o in contanti con l’integrazione dei diversi modelli SafeMoney. Il tour terminerà nel cuore del progetto Dws (DitronWebService) con un’analisi delle potenzialità nascoste nei dati raccolti dai vari dispositivi. Un percorso ricco di possibili road map evolutive e nuove prospettive in una visione di interconnessione totale.