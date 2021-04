Ovs Holidays: tornano i temporary store per le vacanze

Dopo il primo store esperimentato dello scorso anno, si ripropone la formula Ovs Holidays, il temporary concept store con un assortimento focalizzato sull'abbigliamento da vacanza. In rapida successione apriranno nei prossimi giorni i negozi di Bibione (Ve), Jesolo (Ve) e Porto Rotondo (Ss) e da maggio le strutture di Ischia e Anacapri (Na), Cefalù (Pa) e Castellabate (Sa).

Il format Ovs Holidays si sviluppa su superfici di circa 200 mq e si distingue per l'utilizzo di colori accesi come gialli e arancioni, azzurri mediterranei e toni neutri dei beige sabbia che richiamano i tipici colori della stagione estiva. In ottica di sostenibilità sono stati utilizzati per la realizzazione delle strutture e degli spazi espositivi arredi e allestimenti ecocompatibili, con metalli e con legni provenienti da foreste certificate Fsc, totalmente plastic-free, led a basso consumo energetico e pitture ad acqua.

L'assortimento comprende abbigliamento beachwear per donna, uomo, bambino e una proposta di capi pensati per i momenti di relax, in linea con la filosofia dell'insegna che intende coniugare qualità e prezzo accessibile. Anche in questi store saranno inseriti i corner dedicati al brand Piombo.