Pac2000A Conad: un superstore a Siracusa

Si inizia ad articolare il piano di sviluppo di Pac2000A Conad dopo la fusione con Conad Sicilia. Il gruppo apre un superstore a Siracusa, all’interno del centro commerciale Archimede, su un'area di 2.700 mq. “Il negozio si proietta al futuro con l’applicazione di un nuovo format focalizzato sui valori di prossimità e vicinato, per un’offerta che affianca alla profondità assortimentale e alla varietà dei prodotti freschi il migliore rapporto qualità-prezzo e un elevato servizio al cliente” spiega la cooperativa. Michele Formisano, socio imprenditore di Conad che gestisce il punto di vendita, sottolinea: “In questi ultimi mesi abbiamo imparato come il supermercato non è solo un posto in cui fare la spesa per soddisfare dei bisogni primari, ma è anche un luogo di relazioni umane, in cui le persone fanno la differenza. Metteremo al servizio dei clienti tutta la professionalità e competenza del nostro staff per offrire una qualità distintiva nel rispetto del potere d’acquisto dei consumatori, forti della convinzione che un supermercato non è un’isola ma un centro di relazioni con la comunità”.

Questa struttura rientra in un più ampio piano di espansione già programmato. Nel secondo semestre del 2020 è previsto un investimento di 12 milioni di euro.

“Nei prossimi mesi abbiamo pianificato importanti aperture che porteranno il gruppo a crescere in zone poco presidiate dell’isola, mentre continuano a ritmo serrato i lavori di ampliamento del ce.di di Modica per la creazione del più grande polo logistico della Sicilia orientale” dichiara Vittorio Troia, direttore divisione Sicilia Pac2000A Conad.

Le caratteristiche del punto di vendita

Il superstore si estende su pianta rettangolare, apre sul corner Con Sapore Conad che comprende bar, pizzeria, gastronomia e pasticceria, con vista sul reparto ortofrutta. Si prosegue con l’area benessere, punto di forza del nuovo store, con un’area di oltre 100 mq e un vasto assortimento di prodotti salutistici, per intolleranti, vegani o vegetariani. Sul perimetro i banchi assistiti di salumeria, pescheria e macelleria mentre all’uscita si trova la parafarmacia. Presente la cantina con un'offerta di oltre 350 etichette, tra cui una selezione di alta gamma.

Il punto di vendita è stato realizzato ponendo massima attenzione all’innovazione e ai servizi e oggi si presenta dotato di tecnologie innovative e sostenibili, quali le centrali frigorifere e i nuovi banchi refrigerati ad alta efficienza, oltre alle lampade a led per il sistema di illuminazione.

Lo store opera con 13 casse di cui 3 dedicate alla gastronomia e parafarmacia, impiega 40 addetti e rimane aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21.

L'offerta

L'assortimento comprende un totale di oltre 10.000 referenze così suddivise: drogheria alimentare (3300), bevande (900), cura casa (850), cura persona (900), pet care (200), freschi confezionati (1.000), surgelati (500), parafarmacia (4.000 circa), banchi assistiti (500).