Pac2000A: negli store Conad l’olio Coricelli degli agricoltori italiani

Entra negli assortimenti dei punti di vendita di Pac2000A Conad in Umbria, Lazio, Campania e Calabria l'olio evo di Pietro Coricelli spa, azienda olearia di Spoleto, capofila di un contratto di filiera triennale per l’olio made in Italy per un quantitativo di 2 milioni di chili. L'accordo è stato siglato con le organizzazioni di produttori Pugliaolive, Aipo Puglia e Olearia Appo, aderenti a Unaprol. L'olio Coricelli è contraddistinto dalla sigla Firmato dagli agricoltori italiani con una tracciabilità del prodotto come 100% italiano e con un’adeguata remunerazione prevista agli olivicoltori per la materia prima fornita.

Le dichiarazioni

“Quella con Pac2000A Conad è una collaborazione non scontata ma oggi più che mai necessaria per accrescere e tutelare il valore dell’olio italiano” dichiara Chiara Coricelli, amministratore delegato di Pietro Coricelli spa.

“La sostenibilità, ormai profondamente radicata nel dna Conad, deve impegnarci in prima linea in progetti innovativi, concreti e di valore, tanto più quando è l’intera filiera a beneficiarne. Sappiamo bene che portare valore in un mercato come quello dell’olio è una sfida impegnativa, ma sappiamo altresì che l’olio non può più essere solo e soltanto territorio di scontro per battaglie di prezzo” afferma Massimiliano Rossi, direzione commerciale area grocery Pac2000A.