Pam Panorama: i nuovi item della linea i Tesori

La linea I Tesori di Pam Panorama valorizza la tradizione dolciaria italiana e propone lavorazioni artigianali e materie prime di qualità

Sono dedicati alle festività i prodotti che Pam Panorama ha lanciato sul mercato per la linea I Tesori. La gamma comprende articoli in grado di valorizzare la tradizione italiana, realizzati grazie a lavorazioni artigianali e con materie prime di qualità.

La linea permette di compiere un viaggio ideale da nord a sud della penisola per provare i tipici dolci della nostra storia gastronomica.

“Abbiamo lavorato per offrire una selezione irresistibile di prelibatezze che potesse rispondere alle esigenze dei consumatori più attenti a gusto e qualità -afferma Dominga

Fragassi, responsabile corporate Pam Panorama e anima di questo progetto-. È il nostro modo per proporre qualcosa di davvero buono ai nostri clienti, per ringraziarli

della fiducia che ci riservano ogni giorno ed augurare loro delle serene e felici festività”.

I prodotti de I Tesori

Pandori e panettoni di questa linea contengono il burro ottenuto dai pascoli del Parco Naturale Regionale della Lessina dei Monti Veronesi. Tra gli ingredienti protagonisti anche la Nocciola Piemonte Igp che si lascia ricoprire in diverse declinazioni di cioccolato: fondente, bianco e ruby. Tra le referenze anche il Cioccolato di Modica, frutto della tradizione dei migliori “cioccolatieri”.