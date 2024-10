Penny lancia Foreveryou, linea age positive dai 50 anni in su

Dai primi di novembre, nei punti di vendita saranno presenti 15 referenze, tra alimentari e cosmetica, di una nuova funzionale, pensata per sostenere chi ha più di 50 anni e vuole continuare a sentirsi bene e in forma

Un nuovo progetto, che ha richiesto 18 mesi di lavorazione, dall'idea iniziale fino alla concreta realizzazione, tra ricerche di mercato, focus group, analisi di laboratorio e rigorosi test clinici, per definire una linea di prodotti, che i consumatori richiedono ma che ancora non esistono sul mercato: questo ciò che ha spinto Penny Italia a lanciare Foreveryou, la nuova linea age positive, una gamma di prodotti funzionali, pensata per quel target di consumatori, uomini e donne, che vanno dai 50 ai 70 anni, per chi vuole affrontare con leggerezza e serenità lo scorrere del tempo, senza smettere di curare corpo e spirito, che si sente ancora giovane e vitale, nonostante qualche acciacco. Per questo chiede di capire meglio come muoversi all'interno di un'offerta ampia, ma non chiara.

"Con questo lancio vogliamo non solo essere i primi a lanciare una linea di questo genere, ma soprattutto dimostrare la nostra capacità di essere un retailer sostenibile e attento alla a una sana alimentazione, che sa anche interpretare il mercato in maniera disruptive, capendo quali sono le richieste dei consumatori e proponendo prodotti che, come in questo caso, non sono ancora presenti sul mercato -spiega Nicola Pierdomenico, presidente di Penny italia-. Per noi oggi, essere un discount non vuol dire solo offrire prodotti a prezzi convenienti, ma saper leggere i bisogni inespressi dei consumatori, e osare a proporre cose nuove, come è stato l'anno scorso per quei prodotti, inseriti nella linea welless, e che abbiamo elaboratori con Airc".

Le caratteristiche della linea For ever yoy

Dal prossimo 7 novembre, nei punti di vendita Penny, saranno disponibili 25 referenze, di cui 11 alimentari e 4 di cosmetica. "Un'ulteriore sfida che ci ha anche portato a collaborare con un'azienda tipica del mondo farmaceutico -ha chiarito il direttore commerciale Pasquale Nicastro-. Abbiamo seguito lo stesso processo che abbiamo messo in pratica con i prodotti in collaborazione con Airc: siamo andati dai fornitori, che a loro volta hanno dovuto collaborare con i loro fornitori per capire come arricchire le diverse referenze di quegli elementi importanti per contrastare l'invecchiamento. In questo senso, abbiamo scandagliato tutte le categorie per realizzare prodotti che fossero buoni al gusto, funzionali e coerenti con posizionamento di penny".

Per il food parliamo di alimenti che, ad esempio, sono stati arricchiti con betaglucani, che aiutano a mantenere livelli normali di colesterolo nel sangue, omega 3, arabinoxilani, che contribuiscono a ridurre il glucosio nel sangue dopo i pasti, piuttosto che inserendo tutti quegli ingredienti (come calcio, fosforo, magnesio, zinco, vitamine) per ridurre la stanchezza, mantenere la normale funzione della pelle e della pelle, mantenere i capelli normali".

Nel caso dei prodotti per la cura e l'igiene, si tratta di articoli a bassissimo contenuto di nichel, pensati per una maggiore idratazione, per ridurre le macchie cutanee, per una maggiore delicatezza nella detersione.

"In termini di prezzo parliamo di un posizionamento più alto rispetto alle mdd mainstream che, nel caso siano già presenti prodotti di marca (ad esempio il latte Uht con omega 3) sono caratterizzati da un gap di prezzo del 25-30% rispetto ai brand leader -ha sottolineato Nicastro-. Per marzo-aprile, lanceremo altre 10-15 referenze, per arrivare a un totale di 25, che prevediamo saranno in grado di generare un fatturato di circa 3,5 milioni nel primo anno, con l'obiettivo di arrivare a una linea di 50 sku. Certo non si tratta di numeri che spostano i conti economici, ma dimostrano i nostri valori e la nostra capacità di essere vicini ai clienti".

Dal punto di vista del visual merchandising, è stato creato un espositore ad hoc, che proporrà la linea nel suo insieme, con prodotti food e non food, vicini, per rispondere alla richiesta dei clienti di semplificare la loro ricerca nel punto di vendita. I prodotti food godranno, comunque, di una doppia esposizione, anche all'interno delle relative categorie merceologiche.

Per quanto riguarda la comunicazione, sono previste campagne soprattutto digitali e video, ingaggiando anche influencer e ambassador che inviteranno alla prova e spiegheranno le caratteristiche della linea e i loro vantaggi per dimostrare che l'età è solo un numero!