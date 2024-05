Pepsi Diner (aperto al pubblico dal 24 maggio al 10 giugno a Milano) è un ristorante temporaneo ma ha tutte le carte per diventare format

Pepsi Diner, il ristorante temporaneo ispirato ai diner americani e al loro ruolo come scenario di alcuni dei momenti più “di svolta” per Pepsi, apre dal 24 maggio al 10 giugno, in via Tommaso Grossi 8 (zona piazza Cordusio), è definito dall’azienda una “experience dall’animo estremamente pop e cool”: ma mai come in questo caso le foto della gallery bastano per comunicare i suoi tratti salienti, per riproporre alcuni aspetti più rappresentativi della storia di Pepsi, al di là dell'occasione, il lancio dei nuovi logo e look. Iconico già al primo impatto esterno, dall’insegna e dalle vetrofanie, l'ambiente sarà ancora eye-catching varcata la soglia: i fan vengono accolti dai giochi di luce e colore tipici dei neon e da un singolare pavimento a scacchi bianco e blu elettrico. L’ingresso presenterà un video store, una rivisitazione della classica hall of fame, per un tuffo nel passato attraverso loghi e grafiche vintage. Un tunnel, simbolo dell’inizio della nuova era, condurrà nel vero e proprio locale, composto da un’area dining, resa particolare dalla presenza di due cabine (booth) tematiche musica e sport, e da un’area arcade, in cui divertirsi in compagnia. Ogni angolo è studiato per stupire e coinvolgere i fan a 360°, con photo opportunity che li stimolino a immortalare e condividere il momento.

“Nei suoi oltre 125 anni di storia Pepsi è diventato un love brand in tutto il mondo: non solo per la sua rilevanza nell’industria delle bevande, ma anche e soprattutto per la centralità che ha assunto nella cultura pop in generale -commenta Marcello Pincelli, direttore generale e amministratore delegato di PepsiCo Italia-. Siamo entusiasti di presentare la nuova visual identity e molto felici di poter celebrare l’inizio di una nuova era per Pepsi insieme ai nostri fan. Ci tenevamo a creare qualcosa di originale che esplodesse la nostra anima più cool pur mantenendo un legame con le origini: tutto questo lo si potrà vivere all’interno del Pepsi Diner attraverso un’esperienza immersiva unica nel suo genere".

Centoventicinque anni di storia. Pepsi inizia infatti nel 1898 quando il farmacista Caleb Bradham ribattezza il soft drink Pepsi-Cola. Da allora Pepsi ha cambiato il proprio logo 14 volte, stando al passo coi tempi e diventando uno tra i brand più riconoscibili al mondo. Questo format temporaneo è fortemente legato alla nuova identità visuale di Pepsi.