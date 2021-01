Per Vitakraft un Natale di comunicazione

Dopo la grande campagna pubblicitaria di primavera in onda su Rete4 e i canali tematici Iris, Top Crime, Cine34 e la partnership operativa durante l’anno con il programma L’Arca di Noè di Canale 5, Vitakraft a Natale è tornata in TV con due settimane di pianificazione pubblicitaria su Rete 4. Nella settimana prenatalizia, prima e dopo il Meteo, sono infatti andati “on air” gli spot sui due top seller aziendali per cani e gatti, Beef Stick e Cat Stick. In particolare, durante la settimana di Natale, nella fascia preserale e serale, è andato in onda il filmato con gli auguri di Buone Feste.

“Si chiude al meglio un anno impegnativo sotto tanti punti di vista ma anche ricco di soddisfazioni in termini di sviluppo e di fatturato – commenta l’amministratore delegato della sede italiana Claudio Sciurpa – segno che gli amanti degli animali si fidano del nostro marchio a apprezzano la qualità e l’innovazione dei nostri prodotti”.

In particolare una precisa attenzione viene rilevata dall'azienda sull’igiene, con segno più per tutti i prodotti per accudire l’animale e igienizzare l’ambiente dove vive: salviettine antibatteriche, salviettine detergenti, shampoo igienizzanti per la casa.

“Vitakraft investe moltissimo in innovazione -ricorda Sciurpa-, in particolare nel segmento snack per cani, con Super Chomp, Meat Me e Noshies, e gatti, con Triggles. A inizio 2020 abbiamo lanciato Vita Nature, alimento secco naturale di nicchia che combina proteine animali con erba e frutta, e riscuote grandi consensi”. Nel segmento snack gatti è arrivato invece Choupette: fagottini altamente appetibili alla carne ripieni di formaggio, made in Germany, in doypack richiudibile.