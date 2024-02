Perfetti Van Melle e Shopfully festeggiano i risultati della partnership

Con la tecnologia di Shopfully, Perfetti Van Melle ha registrato un aumento del 17,1% nelle vendite di Daygum White nei negozi coinvolti

Perfetti Van Melle, azienda specializzata nella produzione di caramelle e gomme, fa i conti della partnership con la tech company Shopfully. La collaborazione tra le due aveva l’obiettivo di supportare, con una comunicazione digitale, il lancio delle nuove Daygum White nella gdo. La campagna ha raggiunto ottimi risultati, fanno sapere le aziende in un comunicato. I negozi che hanno preso parte all’iniziativa, infatti, hanno venduto in media oltre il 17% in più di prodotto rispetto ai non aderenti.

Shopfully: siamo il giusto alleato per Perfetti Van Melle

“L’impiego dei nostri marketplace proprietari e si rivela giusto alleato per supportare i clienti con le migliori soluzioni di drive to store digitale, mettendo in relazione i brand con i potenziali acquirenti”, commenta Marco Durante, global vp sales & marketing di Shopfully. “Abbiamo scelto di puntare nuovamente sul digitale e sulla tecnologia di Shopfully. Ancora una volta, siamo contenti della collaborazione, i cui risultati dimostrano come le attività drive to store siano molto efficaci per coinvolgere gli acquirenti realmente in target e incentivare l’acquisto dei prodotti in negozio”, dice Marco Seregni, direttore commerciale di Perfetti Van Melle.

Shopfully e i suoi sistemi di connessione basati su Ai

Grazie all’utilizzo di HI! (hyperlocal intelligence), la piattaforma basata su intelligenza artificiale, dei marketplace di Shopfully (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile), Daygum ha potuto intercettare i consumatori nelle prossimità, guidandoli fino all’acquisto nel negozio più vicino. La mission di Shopfully è focalizzata sullo shopping locale. Shopfully può connettere milioni di consumatori a migliaia di negozi nelle vicinanze. L’azienda è partner di oltre 400 retailer in 12 paesi.