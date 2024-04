#Esg. Nel rispetto dell'ambiente, la piattaforma per i prodotti di bellezza Pinalli ha attivato scelte importanti per eliminare la plastica dai packaging

L'impegno di Pinalli per la sostenibilità si concretizza nella scelta di eliminare ,la plastica dal packaging delle spedizioni eCommerce. Infatti, la piattaforma italiana di distribuzione di prodotti per la bellezza e la cura del corpo, ha portato a regime il programma di totale sostituzione del nastro adesivo in polipropilene grigio, tradizionalmente usato per gli acquisti online, con un nastro in carta gommata avana, e abbandona del tutto l’utilizzo del pluriball e dei cuscini d’aria in plastica all’interno delle confezioni, passando a protezioni di carta riciclabile e biodegradabile.

Il progetto si inserisce in un più ampio contesto di azioni sostenibili tra cui la digitalizzazione della comunicazione visiva in gran parte della rete di negozi Pinalli, con conseguente riduzione dell’utilizzo di supporti cartacei.

La collaborazione con Raja

Il progetto è stato studiato in collaborazione con Raja Italia, filiale italiana di Raja Group, specializzata nel mercato dell’imballaggio. La modifica più evidente effettuata riguarda la scelta di una scatola avana con un solo colore d'inchiostro per diminuirne la quantità.

Le dichiarazioni

“Questa decisione rappresenta un passo avanti nel cammino dell'azienda verso pratiche più rispettose dell'ambiente e sottolinea l'impegno nel ridurre l'impatto delle nostre attività - sottolinea il presidente e Ad di Pinalli Raffaele Rossetti-. La nostra ambizione è di essere all'avanguardia non solo nell'offerta di un servizio di qualità, ma anche nel promuovere pratiche aziendali che garantiscano il benessere del pianeta per le generazioni presenti e future. In questo senso, la partnership instaurata con Raja Italia, vera e propria eccellenza nel suo settore, certifica la volontà di muoverci con azioni concrete”.

"In Raja, crediamo che la tecnologia sia una fonte di valore e che gli obiettivi di sostenibilità possano essere integrati in modo sinergico nelle strategie aziendali, promuovendo così la crescita. Per questo continuiamo a investire risorse significative in conoscenze, competenze e strumenti sempre più avanzati per sostenere lo sviluppo dei nostri clienti e rafforzare il nostro ruolo di partner primario nel settore del packaging professionale" dichiara Lorenza Zanardi, managing director di Raja Italia.