Popeyes, fra i più grandi operatori mondiali di Qsr a base di di pollo (oltre 4.300 ristoranti in America e nel mondo) apre in Italia già nel 2024

Popeyes è uno dei più grandi operatori mondiali di Qsr (Quick service restaurant) a base di di pollo, con oltre 4.300 ristoranti in America e nel mondo. Un colosso. Ma non molto conosciuto, o per niente noto, al pubblico non specializzato italiano, a meno che uno non sia andato in Lousiana, dove Popeyes è nato 50 anni fa. Mezzo secolo di tradizione culinaria, stile unico di New Orleans. La compagnia prevede un’importante espansione nella penisola nei prossimi anni, simile a quella avvenuta in Spagna dove, grazie al successo riscosso tra i consumatori, sono già stati aperti 120 ristoranti.

Popeyes è una filiale di Restaurant Brands International (RBI), una tra le più grandi aziende della ristorazione veloce al mondo. L’ingresso del brand Popeyes in Italia è supportato da Restaurant Brands Iberia, master franchisee e uno dei principali gruppi di ristorazione organizzata in Spagna e Portogallo, e tra i più grandi del Sud Europa. La sua rete, che conta oltre 1.200 ristoranti –oltre 900 di proprietà, il resto sono franchisee - crea più di 30.000 posti di lavoro nei due mercati. L’azienda gestisce e detiene i diritti di master franchise per la Spagna e il Portogallo di Burger King, gestisce il brand canadese Tim Hortons e supervisiona il brand Popeyes, originario di New Orleans, Louisiana.

Il pollo di Popeyes si ispira alle sue radici, con sapori tipici della Louisiana, cucinato rispettando la ricchezza e la miscela di sapori ereditati dalla sua storia multiculturale. L’offerta si rifà ad una ricetta segreta ricca di diverse spezie, che donano al pollo un sapore caratteristico e riconoscibile, risultato anche delle 12 ore di marinatura nelle spezie. La croccantezza esterna, che si contrappone alla morbidezza del pollo, è invece il risultato di una pastellatura fatta a mano.

“Siamo molto soddisfatti di portare il brand Popeyes in Italia, approcciando il mercato con un’insegna iconica che ha già riscosso ottimo successo in Europa -spiega Gregorio Jiménez, presidente di Restaurant Brands Iberia-. La nostra società è esperta nella gestione di master franchising e questa è una grande opportunità su cui puntiamo con decisione, che contribuirà alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla diversificazione del mercato QSR in Italia”.

"Popeyes è una delle insegne di ristoranti che sta crescendo più rapidamente negli Stati Uniti, e l'annuncio di oggi rappresenta un passo importante per far conoscere il nostro menu fatto di spezie, sapori ed esperienza a un numero sempre più alto di consumatori in tutto il mondo" aggiunge David Shear, presidente internazionale, Restaurant Brands International, società che controlla Popeyes.