La catena inglese Pret A Manger prevede un forte sviluppo in Italia tramite l'accordo esclusivo con Chef Express: 40 aperture nei prossimi quindici anni

Con il primo locale Pret A Manger aperto nel Terminal 2 di Milano Malpensa debutta il piano di sviluppo previsto dall'accordo esclusivo siglato da Chef Express (Gruppo Cremonini) con la catena britannica famosa per i menù salutistici a base di cibi freschi e caffè biologico. Nei prossimi 15 anni lo sviluppo dovrebbe portare a un totale di circa 40 aperture. Entro fine 2023 previsti 3 nuovi locali: al Terminal 1 area arrivi, sempre nell’aeroporto di Milano Malpensa, e altri due nel circuito di Grandi Stazioni Retail.

Il nuovo punto di vendita, novità assoluta per l’Italia, è nell’area partenze del Terminal 2 dell’aeroporto internazionale di Malpensa, gestito da Sea, e appena riaperto dopo lavori di ristrutturazione. Nel nuovo punto di vendita Pret A Manger lavorano 25 persone, tutte neoassunte; offre 15 posti a sedere all’interno ed è previsto un dehors esterno. È aperto tutti i giorni della settimana dalle prime ore del mattino fino alle 22. Con questa nuova partnership esclusiva, Chef Express conferma il suo ruolo di piattaforma per sviluppare in Italia, in modalità multicanale (travel, città, centri commerciali) un portfolio diversificato di brand internazionali della ristorazione: ad oggi è fra l'altro licenziataria di McDonald’s, e wagamama (oltre che di Pret A Manger).

Pret (com'è familiarmente chiamata Pret A Manger) mira a raddoppiare le dimensioni del proprio business sviluppandosi in nuovi Paesi e regioni del mondo. Oggi conta oltre 550 locali in tutta Europa e nel mondo, e ha recentemente annunciato l'apertura dei prossimi in Portogallo e in Spagna.

Menu di Pret A Manger

Come in ogni altro punto di vendita Pret, i membri del team preparano il menu ogni giorno, utilizzando ingredienti freschi e di provenienza selezionata. Il cibo invenduto viene donato a enti di beneficenza locali alla fine di ogni giornata.

Il menu del locale di Milano Malpensa comprende i panini più noti di Pret, come il Classic Super Club con petto di pollo, pancetta affumicata e pomodori freschi; un'ampia varietà di baguette come la vegetariana Cheddar & Onion Chutney, e il bestseller Chicken & Bacon Baguette con salsa caesar. Sono previsti wraps, zuppe e insalate fresche come la bowl Avocado, Wild Crayfish & Cucumber o la Smoked Salmon, Egg & Edamame Protein Box con avocado fresco e uova da allevamento a terra.

I menu colazione e pomeriggio presentano dolci appena sfornati, croissant salati caldi, vasetti di yogurt e frutta, frullati e una vasta gamma di bevande. Anche i dolcetti Pret, come biscotti, muffin e barrette, saranno abbinati a prodotti di caffetteria (latte, cappuccino, moka) e tè serviti caldi o ghiacciati con latte biologico o bevande alternative.

"Questa partnership porta in Italia Pret A Manger la catena più famosa per il cibo fresco e il caffè biologico -conferma Cristian Biasoni, amministratore delegato di Chef Express-. L’approccio familiare e i valori del Gruppo, combinati con quasi 40 anni di storia e con le competenze sviluppate in tutti i canali, sono la base del nostro successo nel settore della ristorazione in Italia. Con questo nuovo accordo, che si aggiunge alle partnership con McDonald’s e wagamama, Chef Express si conferma il partner ideale per lo sviluppo multicanale dei brand internazionali in Italia”.

“Pret ha tantissimi fan in Europa, quindi sono lieto di portare il nostro cibo fresco e il nostro caffè biologico a un numero ancora maggiore di persone in tutto il continente -aggiunge Pano Christou, chief executive officer di Pret A Manger-. Il lancio in Italia è un momento importante per noi e qualcosa che personalmente aspettavo con ansia. Siamo entusiasti di lavorare con Chef Express che ci aiuterà a far conoscere l'esperienza Pret prima a Milano e poi in tutto il Paese”.

“Con Pret A Manger si arricchisce l’offerta della ristorazione del terminal 2 di un noto brand di tendenza -commenta Luigi Battuello, direttore commerciale Non-Aviation di SEA-. Siamo contenti di questa apertura nel nostro aeroporto perché coincide con il loro debutto in Italia e possiamo offrire così una novità assoluta ai passeggeri che ne apprezzeranno la freschissima scelta gastronomica insieme alla filosofia del noto brand inglese. Con Pret A Manger, il Terminal 2 appena riaperto regala ai passeggeri una nuova esperienza di food e di socialità, presto disponibile anche al terminal 1”.

Indirizzo del locale: Terminal 2, Aeroporto Milano Malpensa, Ferno (VA)

Orari di apertura: Da lunedì a giovedì e sabato: 04.00- 21.30. Venerdì e domenica: 04.00- 22.00