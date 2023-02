Wagamama, l'insegna di cucina panasiatica nata a Londra nel 1992, inaugura il 1° marzo nella food hall di stazione Garibaldi il suo 4° ristorante milanese

È una delle insegne che fanno parte della food hall nella stazione Garibaldi di Milano: wagamama, marchio di ristoranti ispirati alla cucina panasiatica gestito in licenza per l'Italia da C&P, società nata nel 2019 dall'accordo tra Gruppo Percassi e Chef Express, apre il 1° marzo nell'area ristorazione realizzata in partnership con Altagares Italia (Gruppo Altarea), società titolare dei diritti di sfruttamento commerciale e pubblicitario della stazione Garibaldi, secondo scalo meneghino e importantissimo snodo tra l’Alta Velocità, i trasporti urbani e regionali della Lombardia. Il nuovo locale, 120 sedute e 20 dipendenti, si aggiunge ai tre già avviati sul territorio milanese: via San Pietro all’Orto, Shopping District di CityLife e Bicocca Village.

Wagamama presenta più di 50 piatti -dal ramen ai teppanyaki grigliati, dal donburi di carne e verdure, ai gyoza- un viaggio gastronomico e sensoriale che include proposte vegetariane, vegane e le mini portate per i più piccoli. Senza dimenticare l’ampia selezione di tè e le centrifughe preparate al momento. Cucina a vista con gli chef all’opera.

Wagamama nasce a Londra nel 1992. Visione inglese della cultura gastronomica nipponica, propone cucina giapponese e dall’apertura del primo locale a Bloomsbury ha superato i 200 ristoranti in 22 paesi del mondo. In Italia wagamama ha 10 punti di vendita: all'aeroporto di Milano Malpensa, a Milano città (via San Pietro all’Orto, City Life Shopping District, Bicocca Village, e ora Stazione Garibaldi), a Rozzano (Mi) nel centro commerciale Fiordaliso, a OrioCenter Bergamo, nel Designer Outlet a Serravalle, e a Roma nel parco commerciale Da Vinci e nel Valmontone Outlet.