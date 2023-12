Prg Retail Group: i cinque pilastri del Bilancio di sostenibilità

Cinque key point per raggiungere gli obiettivi green. Sono elencati nel terzo Bilancio di Sostenibilità di Prg Retail Group attivo con i marchi Prénatal, Toys Center, Bimbostore, Fao Schwarz

Supportare una catena del valore responsabile, realizzare prodotti sempre più sostenibili, lavorare per mitigare il cambiamento climatico, valorizzare le competenze, crescere responsabilmente. Su questi cinque key point si sviluppa il Bilancio di Sostenibilità 2022 di Prg Retail Group a cui fanno capo le insegne Prénatal, Toys Center, Bimbostore, Fao Schwarz. Nel suo terzo bilancio, il gruppo esplora le azioni per promuovere la sostenibilità e contribuire al benessere delle persone e dell’ambiente.

“Prg Retail Group ambisce sempre di più ad esercitare un ruolo attivo nel welfare di

prossimità che consenta davvero di sostenere le persone e farle crescere meglio insieme. La sfida per i prossimi anni sarà collaborare in sinergia con industria, istituzioni pubbliche, associazioni e organizzazioni per costruire valore, trasparenza e consapevolezza per le comunità dove operiamo” commenta Claudio Riccardi, quality & sustainability director Prg Retail Group.

Le azioni intraprese

I settori su cui si concentra il lavoro dell'azienda sono vari con investimenti continui per raggiungere i risultati green prefissati. Il gruppo ha, infatti, reso riciclabile il packaging dei propri prodotti, ha compensato le emissioni di CO2 attraverso due progetti certificati di conservazione ambientale, ossia Great Bear Forest in Canada e Guatemalan Conservation Coast Project; ha articolato e attivato progetti di charity e inclusione sostenendo iniziative di inclusione per bambini e ragazzi con disabilità come nel caso delle attività a

sostegno dell’autismo con Bambini delle Fate e PizzaAut o in difficoltà come per esempio Mission Bambini.

Per raggiungere obiettivi e completare progetti, Prg Retail Group compie un costante aggiornamento dell'analisi delle materialità, rivisitando gli impatti economici, sociali e ambientali più rilevanti.