Primark accelera l’espansione in Italia con cinque aperture

L'insegna programma un investimento di 50 milioni di euro per realizzare cinque aperture in altrettante città italiane potenziando la sua presenza

Cinquanta milioni di euro per cinque nuove aperture in altrettante città italiane. Primark programma l'ingresso nei centri commerciali Porta a Mare di Livorno, Metropolis di Rende (Cosenza), Maximall di Pontecagnano Faiano (Salerno), To Dream di Torino e per la prima volta a Genova, consolidando la sua rete sul territorio nazionale fino a un totale di 20 negozi.

Nuove figure professionali

Le cinque inaugurazioni potenzieranno anche l'organico dell'insegna che assumerà circa 600 persone. I candidati interessati potranno inviare la propria candidatura sul sito web nella sezione Carriere di Primark; il processo di recruiting inizierà nei prossimi mesi.

“Questo entusiasmante piano di espansione creerà nuove opportunità di lavoro e avrà un impatto positivo sulle comunità locali. Nelle città in cui già siamo presenti, sappiamo che i nostri clienti apprezzano molto la nostra offerta di moda, beauty e articoli per la casa dal miglior rapporto qualità-prezzo, abbinata a un'esperienza in-store davvero unica e coinvolgente” afferma Luca Ciuffreda, direttore di Primark Italia.

L'attenzione all'ambiente

I negozi rispecchieranno il consolidato format di Primark con un occhio di riguardo alla sostenibilità, in linea con l’obiettivo di Primark di dimezzare l’impronta di carbonio lungo tutta la propria catena del valore entro il 2030. I nuovi negozi saranno, inoltre, i primi in Italia a disporre di casse self-service.

Gli obiettivi di sviluppo nel mondo

L’investimento di Primark in Italia fa parte dell’ambiziosa strategia di espansione del retailer in nuovi ed attuali mercati con l’obiettivo di raggiungere un totale di 530 negozi entro il 2026, inclusi nuovi stati americani e nuovi mercati europei, come ad esempio l’Ungheria.