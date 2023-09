Primark: anche in Italia i workshop per insegnare il riuso

In linea con la sua filosofia sostenibile, il retailer irlandese Primark porta in Italia una serie di appuntamenti per insegnare l’arte della riparazione. Sei eventi in tre giornate a Milano, Firenze e Roma

Primark, il retailer presente in Italia con 15 store (il sedicesimo è in cantiere), insegnerà le nozioni per far ritornare gli abiti a nuova vita. Previsti sei incontri sul riuso a Milano, Firenze e Roma, rispettivamente il 12, 19 e 26 ottobre. Le sessioni (due per ogni città, nella stessa giornata, al mattino e al pomeriggio) si focalizzeranno sulle tecniche base di riparazione per le cerniere, il cucito a mano e la sostituzione dei bottoni.

Gli incontri saranno curati dalle stiliste Antonietta Circolo, Giorgia Cicatello e Laura Ciarla, che insegneranno agli appassionati anche qualche nozione di moda. Abiti usati ma sempre con stile, insomma.

1 di 2

Le sessioni saranno gratuite e adatte ai principianti, ai quali sarà fornita anche, come attrezzatura di base, una borsa riutilizzabile e un kit da cucito.

Il progetto in Italia fa seguito a quelli pilota già tenuti nel Regno Unito e in Irlanda, Germania, Francia e Paesi Bassi.

“Educare i clienti sulle tecniche di riparazione degli abiti è un piccolo passo avanti nel nostro percorso di sostenibilità”, dice Luca Ciuffreda, direttore di Primark Italia.

I laboratori di riparazione rientrano nella più ampia strategia di sostenibilità del retailer, Primark Cares, con la quale l’insegna di fast fashion si impegna a diventare un’azienda più sostenibile e circolare entro il 2030 e sta cambiando il modo in cui produce e acquista i prodotti.