Tavola rotonda Plma (Associazione dei produttori di private label), il 9 marzo: ecco i principali relatori, fra i quali Paul Earnshaw, senior packaging manager di Tesco

Dopo due anni solo online, la Tavola Rotonda annuale della PLMA (Private Label Manufacturers Association, l'Associazione mondiale dei produttori di private label), torna in presenza con un programma di relazioni da parte di professionisti del settore. Il primo giorno della conferenza, l'8 marzo, inizierà nel pomeriggio, con il lancio e la presentazione del panorama del commercio al dettaglio olandese, seguito da un tour per vedere le novità e le cose più interessanti in materia di format. Per concludere il primo giorno della conferenza, Plma organizza un ricevimento di networking per tutti i partecipanti registrati all'Hilton Hotel Rotterdam per dare loro l'opportunità di entrare in contatto con altri professionisti internazionali.

Fra i relatori e gli interventi previsti il 9 marzo, segnaliamo i seguenti: