Procter&Gamble: a Padova una nuova Aula Natura

Prosegue l'impegno di Procter&Gamble al fianco del WWF. Mercoledì si inaugura una nuova Aula Natura in collaborazione con Lidl

Nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa P&G per l’Italia, con cui Procter & Gamble realizza azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale in tutto il paese, e con la collaborazione di Lidl, sarà inaugurata mercoledì 27 settembre 2023, alle 12, nel giardino del XIV Istituto Comprensivo Statale Galileo Galilei in Via Della Biscia 206, a Padova, una nuova Aula Natura, nata grazie al WWF. L'iniziativa si inquadra in un contesto che prevede la trasformazione del tradizionale giardino naturale in una vera e propria aula. Il progetto nasce dal WWF che lo lanciò nel settembre 2020, dopo il primo lockdown. Invece, nel 2021 ha trovato il sostegno di Procter&Gamble, multinazionale che opera con brand noti come Dash, Braun, Gillette. L’obiettivo è di realizzare, entro il 2024, almeno 50 Aule Natura in tutta Italia.

La cerimonia di inaugurazione

In occasione dell'evento di inaugurazione interverranno: