Realco (Dit): due attività loyalty per Sigma ed Ecu

Le due attività di Realco sosterranno scuole e associazioni sportive dilettantistiche del territorio e coinvolgeranno gli store Sigma ed Ecu

Il 19 e il 21 febbraio, Realco (Dit-Distribuzione Italiana) attiva le iniziative Sigma per la scuola e lo sport e Fai una bella azione per la scuola e lo sport, entrambe a supporto delle scuole e delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio, valide fino al 12 e al 14 maggio. Le attività, sviluppate in collaborazione con l'agenzia Coro-Marketing, specializzata in attività di loyalty, si terranno nelle aree in cui operano i punti di vendita a insegna Sigma, OK Sigma, Ecu ed Economy, in Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Toscana e Marche.

Le iniziative saranno aperte alle scuole statali e paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ma anche alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte regolarmente al Registro nazionale delle attività Sportive dilettantistiche di Sport e Salute.

Tra i partner del progetto il Centro Sportivo Italiano, un’associazione senza scopo di lucro fondata sul volontariato, che promuove lo sport come mezzo di educazione, crescita, impegno e aggregazione sociale.

“Realco conferma il proprio impegno per il territorio e le comunità, sostenendo valori condivisi quali veicolo di educazione, crescita, inclusività e impegno” afferma Elena Sinigaglia, responsabile marketing Realco.

Come partecipare

I consumatori riceveranno un tagliando QR Code per ogni 10 euro di spesa, il quale sarà donato alle scuole e associazioni sportive dilettantistiche per ottenere materiale didattico ed attrezzature scolastiche e sportive in forma gratuita.

Le istruzioni sono disponibili nei regolamenti sulle pagine web dedicate: le associazioni sportive e le scuole a conclusione dell’iniziativa conteranno i tagliandi donati dai clienti nei punti di vendita Sigma, Ecu ed Economy per poter ricevere attrezzature didattiche e sportive presenti nel catalogo dedicato, oltre 90 premi a disposizione, tra cui figurano tra gli altri computer, tablet, set per la pittura, abbigliamento sportivo, attrezzi ginnici. Nel mese di settembre è poi prevista la consegna a scuole e associazioni dei premi scelti.