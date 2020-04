Retailinprimalinea. Carrefour Francia e Uber Eats fanno fronte comune

Per affrontare al meglio questo momento di emergenza sanitaria, Carrefour Francia collabora con Uber Eats per la consegna di prodotti di uso quotidiano alle famiglie francesi.

Il servizio, che inizierà prima di tutto in una quindicina di negozi Carrefour a Parigi e dintorni, sarà attivo dal 6 aprile e permetterà agli utenti di scegliere un minimarket Carrefour sull'app o sul sito web Uber Eats e ordinare chiamando (08 05 08 02 10) dalle 11 alle 23. La spesa si riceverà a domicilio dopo circa 30 minuti. Dopo la prima fase di test il servizio sarà implementato a livello nazionale.

Uber Eats, lanciata in Francia 4 anni fa e disponibile in più di 190 città e aree urbane in tutto il Paese, rimuoverà tutte le spese di spedizione per il mese di aprile.

“La sicurezza è essenziale per Uber ed è al centro di tutto ciò che facciamo. Tutte le consegne di Uber Eats sono contactless. Restiamo in stretto contatto con le autorità sanitarie pubbliche francesi e siamo disponibili a fornire supporto aggiuntivo se richiesto" afferma Stéphane Ficaja, direttore generale Uber Eats Europa.

Amélie Oudéa-Castéra, direttore esecutivo eCommerce Carrefour, aggiunge: “Unendo la forza dei minimarket di Carrefour e l'agilità di Uber Eats potremo consegnare i prodotti di uso quotidiano dei clienti in modo molto conveniente e sicuro”.