Retailinprimalinea. Cisalfa Sport: fundraising per dispositivi medici

Il progetto #CorsaPerLaVita, promosso da Cisalfa Sport, supporta la onlus Hope in un'azione di fundraising per l'acquisto di ventilatori polmonari, ecografi, letti e materiale sanitario per le terapie intensive, impegnate nella lotta contro l'epidemia da Coronavirus. L'insegna di abbigliamento sportivo, attiva con 150 punti di vendita, sta sostenendo il progetto attraverso i propri asset digitali, website, social e newsletter, e ulteriori canali online lanciando una call a clienti e dipendenti con l'invito a “gareggiare insieme in una corsa contro il tempo, contro un nemico invisibile che sta cambiando le nostre vite”.

Per partecipare al fundraising basta collegarsi a www.hopeonlus.org/coronavirus/cisalfa/ ed effettuare una donazione libera, fiscalmente deducibile, a Hope onlus, organizzazione non profit che aiuta bambini e comunità in difficoltà in Italia e in Medio Oriente attraverso interventi di aiuto umanitario e di sviluppo sostenibile a tutela della salute e dell’educazione e che, dal 2 marzo 2020, opera con una Task Force di Emergenza di professionisti specializzati, lavorando sette giorni su sette, 24 ore su 24, con gli ospedali milanesi e lombardi per salvare più vite possibili nell'epidemia da Coronavirus.