Retailinprimalinea. Coop Alleanza 3.0: in Sicilia 80mila euro alla Caritas

In Sicilia Coop Alleanza 3.0 ha deciso di donare alla Caritas oltre 80 mila euro in buoni spesa, da 50 e da 100 euro, che saranno distribuiti alle fasce più deboli della popolazione. Questa iniziativa va ad aggiungersi alle altre già sviluppate non soltanto sul territorio siciliano, ma anche negli altri territori in cui opera la Cooperativa, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata per un sostegno di 660 mila euro.

Emergenza coronavirus: la concretezza della carità è il titolo della campagna lanciata da Caritas Italiana mentre il claim di Coop Alleanza 3.0 è Vicini, distanti, insieme.

Il sostegno della Cooperativa alla Caritas è possibile anche grazie alla scelta di Coop Alleanza 3.0 di devolvere interamente l'1% delle vendite di prodotti a marchio Coop ad un fondo emergenza Coronavirus che sostiene tutte le azioni in ambito sanitario, economico e sociale attuate per rispondere all’attuale situazione di crisi. Il fondo emergenza Coronavirus fa parte di 1 per tutti 4 per te, il progetto con cui l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop, permette a soci e consumatori di sostenere iniziative sociali, culturali, ambientali e, se è socio, il 4% gli viene restituito come sconto sulla spesa o in alternativa è possibile donare il proprio 4% a favore del fondo emergenza Coronavirus.