Retailinprimalinea. Gruppo Cds (Il Centesimo): 230mila euro alle fasce più deboli

La somma di 230mila euro, stanziata dal gruppo Cds spa, attiva in Sicilia con le insegne il Centesimo, Carrefour e Max, è destinata ai Comuni in cui l'azienda è presente con i punti di vendita di proprietà. Le istituzioni comunali a loro volta li indirizzeranno alle famiglie più bisognose.

“Abbiamo già contattato le varie amministrazioni comunali che beneficeranno della donazione per definire le modalità per la consegna di buoni spesa che saranno spendibili in tutti i supermercati il Centesimo, l’insegna orientata al risparmio quotidiano. I buoni saranno distribuiti dagli stessi comuni secondo le modalità previste da ogni sindaco -spiega l'azienda-. L’emergenza senza precedenti che stiamo affrontando grava sulle abitudini di vita e di spesa di tutti e le fasce sociali più deboli ne risentono maggiormente. Attraverso questa donazione l’azienda ha quindi deciso di contribuire in modo concreto ed in linea con le misure adottate dal Governo, a supporto delle famiglie che versano in una complicata situazione economica”.

Il gruppo ha inoltre destinato un’ulteriore somma come bonus per i propri collaboratori.