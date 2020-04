Retailinprimalinea. iDO e Sarabanda aprono gli store

I negozi di abbigliamento per bambini iDO e Sarabanda riaprono al pubblico dopo il via libera dell'ultimo Dpcm. Gli store della catena saranno aperti a partire dal 15 aprile.

“Ci siamo presi un giorno in più rispetto a quando stabilito dal Dpcm del 10 aprile 2020 per attivare le comunicazioni relative ai protocolli di sicurezza e allinearci alle singole Ordinanze regionali -afferma Simona Luraghi, managing director di Miniconf-. Siamo lieti che il Governo abbia ascoltato la voce del nostro settore, perché i bambini crescono e noi dobbiamo dare servizio alle famiglie. Possiamo e vogliamo farlo rispettando tutte le norme di sicurezza, garantendo quindi uno shopping in totale tranquillità". Luraghi aggiunge: "Riteniamo che sarebbe di fondamentale importanza far ripartire l’intera macchina del fashion italiano, un sistema che dà lavoro a molte altre persone, si stima oltre al milione, e che, con la naturale vocazione alla reattività e creatività, potrebbe contribuire a fare da locomotore per l’economia del Paese”.