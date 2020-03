Retailinprimalinea. Leroy Merlin dona materiale per mascherine

L'insegna affianca il lavoro svolto dall’associazione Mai Più Solo donando materiale utile a realizzare mascherine usa e getta in confezioni sottovuoto ideate dal presidente Vincenzo De Feo. “Proprio oggi Leroy Merlin di Agrate Brianza, grazie alla direzione, ci ha donato materiale, scatole imballaggio e utensili per avviare la produzione come segno di grande solidarietà verso questa immane tragedia. Questo gesto ci dà ancora più forza per andare avanti” dice De Feo.

Inoltre, in questo periodo di emergenza sanitaria, i punti di vendita Leroy Merlin si sono attivati su tutto il territorio italiano con le donazioni di prodotti utili, come mascherine e tute di protezione, a forze dell’ordine, Asl, Croce Rossa e altre realtà impegnate nella lotta contro il Covid19.

"Siamo orgogliosi di aver supportato la nostra comunità con questa donazione e di potere essere utili, portando il nostro contributo in questa battaglia. Da sempre Leroy Merlin lavora con l’obiettivo di generare valore sociale per le comunità locali e il territorio. In questo momento così delicato abbiamo scelto di esserci e di venirci incontro, per essere uniti malgrado le distanze” spiega Ruggero Mazzone, store leader Leroy Merlin Agrate Brianza.