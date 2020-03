Retailinprimalinea. Md: una polizza per i dipendenti

Un programma di assistenza sanitaria in caso di positività al Covid-19. L'iniziativa è dell'insegna Md che per i suoi 7.000 collaboratori ha stipulato, con Assicurazioni Generali, una polizza assicurativa che copre i giorni di ricovero, con una diaria di 100 euro per i giorni di degenza superiori a 7, un’indennità di convalescenza alle dimissioni pari a 3.000 euro, a cui se ne aggiunge un’altra di 10.000 euro per singolo beneficiario erogata direttamente da Md per un totale di 500.000 euro. Una scelta fatta in prima persona da Patrizio Podini che ha voluto contribuire personalmente per dimostrare la sua gratitudine ai dipendenti ai quali ha rivolto un messaggio: “Sono orgoglioso del lavoro che state svolgendo, del vostro impegno, della vostra dedizione, ma soprattutto del vostro senso di appartenenza. State dimostrando la vostra grande forza. Questa pandemia sta mettendo a dura prova tutto il sistema Italia, ma uniti ce la faremo”.

La polizza assicura aiuti e assistenza anche nel post ricovero con l’invio di medici a casa, trasporti in ambulanza, spostamenti per visite, prevedendo anche collaboratrici domestiche, baby sitter, accompagnamento dei figli a scuola e persino pet-sitter.