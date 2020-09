RetailPro (Pam): accordo con Nocera Bros per lo sviluppo in Campania

Cinque supermercati a insegna Enne Sì ed Enne Market ed un cash and carry Nocera Bros, attivi nel territorio di Napoli e provincia, gestiti da Nocera Bros (Gruppo VéGé), entrano nella compagine di RetailPro, nata dalla partnership con Pam Franchising, società di Gruppo Pam, come raccontato in questo articolo. Questo accordo rientra nei progetti di sviluppo dell’azienda che ha in programma per il 2021 l’apertura di 100 punti di vendita nel sud Italia. Gli store avranno insegna Pam.

Nel cda è stato inserito Pietro Nocera, quale rappresentante del gruppo Nocera Bros, che

sottolinea: “Abbiamo sposato il progetto in toto, condividendone la politica commerciale e le scelte innovative, in linea con l’obiettivo del nostro gruppo di spostare il focus dello sviluppo verso supermercati diretti”.

Pasquale Nocera, Ad di Nocera Bros, aggiunge: “La storia della nostra azienda ha radici profonde nel territorio partenopeo e dagli anni ’60 ad oggi abbiamo creato un rapporto fiduciario con i nostri clienti che ci ha permesso una crescita costante”.

A riguardo si esprime anche Giovanni Domenico Barbano, direttore generale e Ad RetailPro, che sottolinea: “Stiamo lavorando ad un progetto che vedrà l’effettiva partenza a gennaio 2021 e il fatto che un gruppo come Nocera Bros abbia scelto di esserne parte fin da ora è per noi motivo di soddisfazione”.