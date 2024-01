L'insegna di department store raggiunge lo storico traguardo del miliardo di euro di fatturato nel 2023, +16% sul 2022 e +14% sull’anno record 2019

Risulteremmo ripetitivi se ricordassimo che Rinascente non è un marchio qualunque né un qualunque negozio anche di lusso. Rinascente (non c'è più l'articolo determinativo femminile, parte integrante dell'insegna storica inventata da Gabriele D'Annunzio quando si presentarono i nuovi grandi magazzini in Piazza Duomo nel 1917) è un marchio ricco di storia e riferimenti all'arte grafica e cartellonistica del Novecento (si veda fra l'altro la mostra del 2017 sui 100 anni di creatività), non un semplice negozio ma una destinazione nella quale convivono intrattenimento, design, storia, moda, e cibo: insomma, un'esperienza rivolta prima di tutto al visitatore e al turista. I 9 grandi magazzini sono palcoscenici per i migliori brand, affermati ed emergenti, made in Italy e internazionali.

Tutti i 9 grandi magazzini della collezione progrediscono a doppia cifra. Rinascente raggiunge lo storico traguardo del miliardo di euro di fatturato nel 2023, +16% sul 2022 e +14% sull’anno record 2019. Crescono anche le categorie merceologiche, con particolare riferimento agli accessori del lusso (+28%) e alla bellezza (+30%). Nel 2023 gli ingressi hanno registrato i 21 milioni di presenze fisiche a cui si aggiungono altri 20 milioni di visitatori sul sito eCommerce. In aggiunta al lavoro costante sul retail fisico, negli ultimi anni Rinascente ha investito in modo crescente su una strategia omnicanale che comprende sia l'eCommerce lanciato nel 2020, sia il servizio di On Demand Chat&Shop che permette di acquistare via whatsapp l'assortimento di Rinascente Duomo semplicemente chattando con un assistente personale agli acquisti (personal shopper). Nel 2023 il comparto Omnichannel ha realizzato oltre 45 milioni di euro di fatturato.

Questi risultati commerciali sono anche il frutto di una strategia che tocca tutti gli aspetti del business, come le ristrutturazioni/gli ammodernamenti dei punti di vendita e del mix di marche, l’introduzione di grandi operazioni commerciali tematiche, il lancio del nuovo programma fedeltà, i grandi eventi e i progetti speciali in collaborazione con i brand partner. Tra il 2017, con l’apertura del flagship di Roma via del Tritone, e il 2023 sono stati completamente ristrutturati gli store di Torino, Firenze e Roma piazza Fiume e tutti i piani di Milano Duomo sono stati totalmente o parzialmente rinnovati.