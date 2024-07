Risparmio Casa debutta a Malta con il suo primo store

L'apertura del primo negozio Risparmio Casa a Malta segna l'ingresso dell'insegna nell'Isola dove sono previste dieci nuove aperture

L'ingresso a Malta era stato annunciato a ottobre dello scorso anno. Oggi Risparmio Casa entra ufficialmente nell'Isola con il suo primo punto di vendita proseguendo un iter di internazionalizzazione iniziato in Svizzera, a Lugano e Locarno. Il negozio si trova in Constitution Street, località Mosta, e rappresenta il passo iniziale di un percorso di consolidamento della presenza in questa zona dove saranno realizzate dieci aperture.

“Questa apertura rappresenta un passo importante nel processo di crescita internazionale di Risparmio Casa -conferma Stefano Battistelli, socio fondatore di Risparmio Casa insieme al fratello Fabio-. Nei prossimi anni, con l'apertura dei dieci store previsti, saranno assunte circa 250 persone. Il nostro punto di forza? Coniugare in un unico modello di business sia prodotti every day low price che promozioni super aggressive.”

Il punto di vendita

Lo store, che rispecchia il concept collaudato in Italia, si estende su 1.000 mq e conta in organico 15 addetti, con un assortimento di oltre 25 mila referenze di cui più di 3.000 articoli sotto la fascia prezzo di 2 euro a cui si aggiungono oltre 8.000 prodotti stagionali e 25 linee a marchio privato per la pulizia e la cura della casa, la bellezza e l’igiene della persona, i casalinghi, il tessile per la casa, i giocattoli, il pet food e i prodotti per animali domestici, i giocattoli, gli accessori auto, i piccoli elettrodomestici.

La solidarietà

In ambito sociale, l'insegna ha sviluppato negli anni iniziative mirate che continueranno anche all'estero, in linea con la filosofia fin qui adottata. Tra le attività DoniAmo solidarietà, un’iniziativa nata per sostenere cause e opere benefiche di enti e associazioni in tutta Italia, attraverso eventi e iniziative dedicate.

“Dal sostegno a Komen Italia -prosegue Battistelli- per la lotta contro il tumore al seno con i prodotti in rosa di ottobre fino alla famosissima Pigiama Run in programma il prossimo settembre a favore della Lilt, Risparmio Casa non ha mai messo in secondo piano la vicinanza alle persone che ogni giorno affollano i nostri punti di vendita e la lotta attiva e concreta contro le problematiche di tutta la popolazione. Anche questo è un modello che deve essere sempre più diffuso in Italia come all’estero.”