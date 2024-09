Risparmio Casa: il ruolo strategico della carta fedeltà

Il gruppo ha registrato oltre 30 milioni di scontrini YTD a fine luglio, con oltre 2.5 milioni di clienti fedeli e circa 4 milioni di clienti da poter fidelizzare

I programmi di fidelizzazione della clientela sono sempre più strategici per le insegne distributive perché assicurano continuità e frequenza negli acquisti, consentono di monitorare preferenze e abitudini di consumo e offrono il più delle volte buone opportunità di risparmio per i clienti.

In questo ambito, Risparmio Casa si muove intensificando le sue attività forte dei risultati ottenuti: infatti il transato casse dei clienti fedeli continua ad aumentare superando a fine luglio il 54% di incidenza del fatturato totale.

Il gruppo ha registrato oltre 30 milioni di scontrini YTD (year to date, ossia dall'inizio dell'anno a fine luglio), con oltre 2.5 milioni di clienti fedeli e circa 4 milioni di clienti da poter fidelizzare. A settembre si prosegue con il percorso intrapreso anche grazie alla partnership con Lilt: il 20 settembre 2024 ritorna la Pigiama Run la storica corsa e camminata in pigiama per sostenere i bambini malati di tumore aiutati da Lega italiana contro i tumori.

“Il canale Drug, che storicamente vive di acquisti in stock poco reiterati nel tempo, sta subendo una modifica di posizionamento anche grazie alle innovazioni di marketing e alle operazioni che garantiscono un approccio sistematico al canale e all’insegna. E noi siamo orgogliosi di aver fatto da apri pista alle logiche di Crm e fidelizzazione in un mercato che sta dimostrando ricettività permettendoci di conquistare sempre più clienti" dichiara Stefano Battistelli socio fondatore.

Una strategia su cui si esprime anche Rosanna Ungaro, direttore commerciale del Gruppo Forza3 che dice: “Risparmio Casa affianca al business un’importante responsabilità nel sociale che ormai prosegue da anni. Quest’anno abbiamo pensato di lavorare con un asset coordinato tra commerciale e comunicazione corporate, al fine di ribadire la vicinanza del gruppo alle famiglie e alle esigenze non solo di risparmio ma di vita quotidiana. Per questo Risparmio Casa correrà assieme ai propri consumatori, assieme a Lilt in segno di solidarietà per tutti coloro i quali corrono per conquistare un giorno in più di vita e serenità.”

La nuova collezione

Il programma dell'insegna prosegue con la nuova short collection in vigore dal 2 settembre al 24 novembre 2024. L'attività prevede l’erogazione di un bollino ogni 10 euro di spesa per i possessori della carta Risparmio Insieme. Solo 12 bollini e un contributo di 3.50 euro consentirà ai consumatori di collezionare i peluche della Saga Safariamici, realizzati al 100% con materiali riciclati e certificati TUV.