Ristorazione. Le aperture di aprile 2023

La storica pasticceria Gamberini 1907 arriva a Bologna. Lo youtuber Mocho lancia il format Meat Crew a Milano mentre Starbucks debutta a Marcianise (Ce). Panella apre a Trieste e Sushi Daily ad Arese (Mi)

GAMBERINI 1907

Stazione di Bologna

Bologna

Grandi Stazioni Retail

Data di apertura

20 aprile 2023

Format e location

La storica pasticceria bolognese amplia la sua presenza e arriva in un luogo strategico ad alta densità di traffico pedonale.

Offerta

Ampia offerta di pasticceria tipica dell'insegna.

MEAT CREW

Viale Bligny 18

Milano

Mocho

Data di apertura

Aprile 2023

Format e location

Primo fast food italiano lanciato dallo youtuber Mocho, a pochi passi dall'Università Bocconi. Disponibili 40 coperti. Consegna sia a domicilio sia asporto.

Offerta

In menu la linea Easy Barbecue, ricette al barbecue pronte in 5 minuti per vivere a casa propria l’esperienza del BBQ in stile North Carolina.

PANELLA

Aeroporto di Trieste

Trieste

Gruppo Cremonini

Data di apertura

18 aprile 2023

Format e location

Il locale si trova all'interno della stazione aeroportuale su un'area di 50 mq, in zona landside, prima dei controlli e del check in.

Offerta

Proposta tipica di bakery e caffetteria.

STARBUCKS

Strada statale Sannitica 336

Marcianise (Ce)

Gruppo McArthurGlen (Percassi)

Data di apertura

14 aprile 2023

Format e location

Primo ristorante in sud Italia per la catena, realizzato all'interno de La Reggia Designer Outlet. Il locale si sviluppa su un'area di 260 mq con 100 posti a sedere.

Offerta

Ampia proposta di caffè con offerta gastronomica abbinata.

SUSHI DAILY

Via Giuseppe Eugenio Luraghi 11

Arese (Mi)

KellyDeli

Data di apertura

27 aprile 2023

Format e location

Il locale si trova all'interno del Il Centro di Arese. Proposto un chiosco, situato al primo piano ingresso 2 della galleria commerciale, a pianta esagonale con affaccio da ogni lato e una sala tavoli per mangiare in loco da soli o in compagnia.

Offerta

Fra le novità introdotte: il sushi diventa predisposto anche per gli aperitivi abbinato a spritz o gin tonic. I cocktail sono creati grazie a Cocktail Machine, sistema digitale che prepara ed eroga i drink con un bilanciamento da bartender. In assortimento anche le poke bowl, personalizzabili a seconda dei gusti e disponibili nei formati Small, Regular e Premium. Il menù è composto da oltre 100 ricette.