Ristorazione. Le aperture di febbraio 2024

12oz, in collaborazione con Autogrill, apre un locale alla Stazione Milano Famagosta. Egalitè propone la terza boulangerie a Milano, Tiporto debutta a Monza

12OZ

Stazione Milano Famagosta

Autogrill e 12OZ

Data di apertura

26 febbraio 2024

Format e location

Sono a disposizione 8 posti a sedere.

Offerta

L’offerta comprende bevande personalizzabili a base di caffè e latte (anche vegetale), da accompagnare ai classici dolci e croissant.

EGALITE’

Data di apertura

21 febbraio 2024

Format e location

Terza boulangerie a Milano in corso Sempione. Il locale si estende su una superficie di 250 mq, con 70 posti a sedere, si articola in due ambienti distinti: uno dedicato al servizio da asporto di pane e viennoiserie, con un banco apposito, e l’altro riservato alla caffetteria.

Offerta

Selezione di prodotti freschi della tradizione boulangère dolce e salata.

TIPORTO

Data di apertura

12 febbraio 2024

Format e location

Il locale, aperto a Monza sette giorni su sette, a pranzo e a cena, si sviluppa su complessivi 700 mq aperti con dieci vetrine su strada; ospita 220 coperti, che diventeranno 400 in estate quando verrà inaugurato il dehors. Si distingue anche per gli arredi: reti da pesca appese alle pareti, sacchi di iuta, insegne luminose e vecchie scatole di metallo, pavimenti in legno e maiolica, colonne rivestite in ceramica, tavoli che richiamano il legno delle barche e container industriali come bancone.

Offerta

Ha un’offerta interamente dedicata alla cucina di mare e con un menu tarato sul pescato del giorno: proprio come accade nei locali che si trovano in un porto mediterraneo o in una località costiera.