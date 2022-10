Vari opening a ottobre: Alice Pizza e Kebhouze a Orio al Serio (Bg), Billy Tacos e Temaknho a Roma, Doppio Malto a Parma, BBQ a Firenze e Rossopomodoro a Castelletto Sopra Ticino (No)

ALICE PIZZA

Via Portico 71

Orio al Serio (Bg)

Data di apertura

14 ottobre 2022

Format e location

La food court di Oriocenter si arricchisce di nuove proposte. Lo spazio rispetta la tradizione dell'insegna.

Offerta

In menu pizza di tradizione lievitata 24 ore, lavorata artig ianalmente, stesa e cotta a teglia.

BILLY TACOS

Via Laurentina 865

Roma

Roadhouse (Gruppo Cremonini)

Data di apertura

Ottobre 2022

Format e location

Si trova all'interno del centro commerciale Maximo. Con questa apertura sale a 50 la rete dell'insegna.

Offerta

Il menu comprende french tacos e i classici dello street food messicano, come burritos, nachos e mex tacos.

DOPPIO MALTO

Largo Sergio Leone 9a

Parma

350 mq

Data di apertura

24 ottobre 2022

Format e location

Il locale si trova vicino al cinema The Space appena ristrutturato. Il ristorante si aggiunge ai 30 già aperti in Italia e ai 4 in Europa (Francia e UK). Conta 170 posti a sedere e un dehor.

Offerta

In assortimento le birre Doppio Malto tra cui la più recente, in edizione limitata, l’Imperial Pils, ma anche Cica, O Sole Mio e Summer IPA. Diverse le novità che entreranno a far parte del menù: i piatti a base di pesce tra cui le vongole alla birra e il polpo al forno. Per valorizzare i localismi ci saranno pietanze come le friselle e le bombette. Spazio alle novità vegetariane con l’ingresso del burger pesto trapanese e ricotta salata.

JOE'S AMERICAN BBQ

Piazza del Mercato Centrale

Firenze

Data di apertura

6 ottobre 2022

Format e location

Si trova al primo piano di Mercato Centrale di Firenze.

Offerta

Comprende piatti della tradizione culinaria low&slow, basata su cottura lenta e a bassa temperatura, un omaggio alla tradizione Usa. Il barbecue riflette, infatti, un aspetto dell’identità culturale dell’America, rappresentandola in un viaggio on the road tra molteplici stili e sapori: dalle Burnt Ends di Kansas city al Whole Hog del North Carolina passando dalle specialità del Texas, Tennessee e Kentucky.

KEBHOUZE

Via Portico 71

Orio al Serio (Bg)

Data di apertura

14 ottobre 2022

Format e location

Il locale si trova nella food court del centro commerciale Oriocenter, situato proprio di fronte l'aeroporto della città.

Offerta

La proposta si incentra su kebab di pollo italiano e comprende una versione premium con carne di black angus insieme a un'offerta per vegetariani e vegani.

ROSSOPOMODORO

Via Sempione 185

Castelletto Sopra Ticino (No)

Rossopomodoro

Data di apertura

19 ottobre 2022

Format e location

Il ristorante è dotato di 120 posti a sedere, di uno spazio esterno arredato e coperto da ombrelloni. All’interno è stata allestita l'area bambini per giochi e intrattenimento. Al centro del locale, il forno della pizza.

Offerta

Focus dell'offerta è la pizza con impasto a lunga lievitazione e con farine semi integrali o ai cereali.

TEMAKINHO

Via dei Serpenti

Roma

150 mq

Cigierre

Data di apertura

Ottobre 2022

Format e location

Lo store è stato riaperto con layout totalmente aggiornato e dedicato al tema del viaggio nella natura dell’Amazzonia. Conta 42 posti a sedere e si trova nella circoscrizione 1 della Capitale.

Offerta

Offre proposte gastronomiche della cucina nippo-brasiliana e della gastronomia tropicale e centro-sudamericana.