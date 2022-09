La spesa in ristorazione, secondo American Express, è cresciuta del 35%. Milano e Roma le città dove si spende di più per il mangiar fuori

Nel primo semestre 2022 la spesa per la ristorazione è cresciuta del 35% rispetto allo stesso periodo 2019. Agli italiani piace tornare nei ristoranti più di prima e con rinnovato desiderio di convivialità fuori casa per ritrovarsi con amici e parenti. È questa la fotografia fornita da American Express, che ha analizzato i dati di spesa dei titolari di carta nel periodo gennaio-giugno 2022, confrontandoli con l'analogo lasso temporale 2019.

Nuova tendenza: fuori a cena lunedì

Sarà forse perché il lunedì è uno dei giorni peggiori, per non dire traumatici, della settimana sul piano psicologico, i dati di spesa di American Express (basati sul numero totale di transazioni di carte italiane) hanno rivelato che, tra i titolari di carta American Express, tra gennaio e giugno 2022, lunedì è anche il giorno più gettonato per cenare fuori, seguito, non a caso, da domenica e sabato. Tra le categorie di ristorazione che hanno beneficiato della crescita, gli italiani hanno privilegiato le realtà con modalità di consumo veloce (+85%) e il fine dining (+47%). Parlando di cucina, anche se i titolari di carta italiani continuano ad apprezzare quella nostrana, American Express ha osservato che la cucina asiatica e francese guidano le tendenze in materia di sapori del 2022. Nella top five delle specialità culinarie più amate rientrano anche posti che propongono piatti europei, seguiti dalla cucina tipica del Nord America.

Milano e Roma, le città dove si spende di più per l’eating out

Dando uno sguardo alla geografia della ristorazione secondo i titolari di carta, Milano e Roma restano in cima alla graduatoria di spesa. Anche le città del Sud Italia sono tra le prime cinque della classifica con Napoli e Palermo rispettivamente al terzo e quinto posto, mentre Firenze si piazza in quarta posizione.

“Abbiamo osservato con piacere che i nostri titolari di carta sono tornati a cenare fuori con la famiglia e gli amici anche più di tre anni fa. Questo è un segnale incoraggiante per l'industria della ristorazione -conferma Tabitha Lens, vice presidente, a capo del settore marketing, prodotti e partnership, American Express-. Siamo felici di introdurre il nuovo beneficio Global Dining poiché riconosciamo che i nostri titolari di carta Platino hanno una passione per i ristoranti, e crediamo che questa iniziativa possa fornire a tutti un modo semplice per sostenere il settore della ristorazione scoprendo allo stesso tempo nuovi ristoranti favoriti”.

I trend internazionali

Fuori dall’Italia, la classifica internazionale delle 5 città dove i titolari di carta italiani spendono di più per mangiare fuori è guidata da Amsterdam, seguita da Londra, e Parigi. L’unica città non europea in classifica è San Francisco, polo commerciale e culturale della California del Nord che si piazza al quarto posto, mentre Madrid è al quinto posto.

Con Global Dining, legato alla carta platino, è possibile avere uno sconto fino a 300 euro in oltre 1.400 ristoranti in Italia e nel mondo. I titolari di carta possono ricevere fino 150 euro in crediti in estratto conto nei ristoranti italiani e 150 euro nei ristoranti internazionali ogni anno solare. Il credito è disponibile per i titolari di carta esistenti e nuovi.

Sulla scia di queste tendenze American Express reinventa l’esperienza culinaria fuori casa con la temporary tasting machine, un distributore automatico di finger food stellati creati dal pluripremiato chef Andrea Berton. La distributore per gli assaggi (tasting machine) è parte della campagna A Taste of Platino. Installata per due giorni (26-27 settembre) in piazza Gae Aulenti a Milano la “tasting machine” ha consegnato la proposta stellata che lo Andrea Berton ha creato appositamente per l'occasione. I consumatori hanno ricevuto in omaggio una confezione esclusiva contenente un finger food di conchiglie di pasta croccante alla pizzaiola, ideato dallo Chef.